JesuisAgentdevoyages - V. Ingrid Lexa (IWL Voyages) : "Nous défaisons tout ce que nous avons mis beaucoup de temps à réaliser"

Après je m'interroge sur les clients qui n'ont pas encore soldé entièrement leur voyage.



Est-ce que nous allons devoir payer les tour-opérateurs ? Et demander un solde alors que les clients ne vont pas partir ? Ce sera très compliqué, je ne me vois pas faire cela. Nous manquons de visibilité sur ce point précis.



Mais ce n'est pas non plus la priorité actuellement.



TourMaG.com - Face à cette crise, nous plaignons quand même ceux qui ont organisé leur voyage tout seul...



Ingrid Lexa : C'est sûr que cette crise va renforcer la confiance des clients envers leur agence de voyages. Certains d'entre eux nous ont remercié 1 000 fois. Typiquement nous avons aussi réussi à "dépatouiller" des clients sur des vols secs... Il y en a toujours qui râlent mais dans l'ensemble cela se passe bien.



Pour joindre nos clients à destination nous avons pu utiliser WhatsApp. Cela nous a permis de communiquer facilement avec eux.



Je les ai eu en ligne souvent pour les informer, les rassurer. Ils savent que nous sommes présents et que nous nous occupons d'eux.



Les clients nous ont appelé non-stop et ça continue pour gérer les annulations.



Et puis nous sommes une ancienne agence Thomas Cook. Certains clients nous soutiennent vraiment en nous disant : "vous avez eu Thomas Cook, là c'est le coronavirus, quand tout cela sera terminé il faudra organiser une grande fête".



Ils sont conscients de nos difficultés et se rendent compte de notre situation.