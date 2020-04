JesuisAgentdevoyages - XX. N. d'Hyèvres (Evasion et Découverte) : "J’ai bon espoir en notre rebond, mais pas dans six mois"

TourMaG.com - Comment se passent les relations avec les clients et quelles sont leurs réactions face aux propositions de report plutôt que de remboursement ?



Nicolas d'Hyèvres : Dès le début, j’ai beaucoup consulté et écouté ce qu’il se passait chez mes confrères, chez mes clients, et mes collaborateurs.



De par mes différentes responsabilités au sein de Selectour, les Entreprises du Voyage et l'APST, mais aussi mes adhésions dans les réseaux Havas et Cediv, j’ai pu mettre en place, dès le début, des règles fermes et constructives, pour protéger mes sociétés et par là-même, mes clients et collaborateurs.



J’ai informé l’ensemble des clients des mois de mars et avril de la situation de leurs départs proches et de la mise en place de l’avoir « à-valoir ».



Dès fin février, des rencontres avec nos ministres (Jean-Baptiste Lemoyne et Bruno Lemaire) nous ont rassurés sur la prise de conscience de notre modèle économique et, principalement sur le risque de l’application de l’article 211-14 du Code du tourisme.



C’est après cette alerte que la mise en place de l’amendement signé le 25 mars est apparue essentielle.



Il a été, après coup, plus simple d’expliquer la régularisation de la mise en place des avoirs à nos clients.



L’annonce du Premier Ministre au JT de 20h, le mercredi 25 mars, nous a beaucoup aidés, et je crois aussi qu’un ancien Président de la République proche de notre réseau Selectour y a beaucoup contribué, merci à lui…



TourMaG.com - La proposition de report est-elle une bonne chose pour vous ?



Nicolas d'Hyèvres : Si nous avions dû rembourser nos clients dans les 14 jours qui suivent l’annulation de leur voyage, cela aurait conduit, dans les deux mois, à la chute de plus de 60% des agences de voyages, entraînant tout le modèle économique qui en découle (réseaux, garanties, etc.).



La solution de report était la seule solution pour la pérennité de nos entreprises.



Ainsi depuis le début de la crise, nous détricotons ce que nous avons mis longtemps à tricoter, pour retricoter plus tard.



" Faire et défaire, c'est toujours travailler, proclame la sagesse du peuple " écrivait Jean Valmy-Baysse, dans La curieuse aventure des boulevards extérieurs.



TourMaG.com - Quels rapports entretenez-vous avec vos partenaires (guides, compagnies aériennes, réceptifs, etc.) et prestataires (banquiers, réseaux de distribution…) ?



Nicolas d'Hyèvres : La solidarité est de mise et pour tous durant toute cette période.



En règle générale, j’entretiens de très bonnes relations avec mes fournisseurs ; cette relation a permis de comprendre que nous pouvons tous et collectivement rebondir.



J’ai en tête un échange très fort en sentiments et riche qui en dit long sur la solidarité que nous pouvons et devons avoir entre fournisseurs et agences, avec Marco Mangia, le nouveau président d’Aeroviaggi.



Ainsi, le report de l’intégralité des dossiers a été constaté auprès des partenaires (TO, réceptifs, compagnies) initiaux, avec pour l’ensemble, l’intégration de l’amendement, même s’ils n’exercent pas sur le territoire national.



Mon banquier, dès le début de la crise est resté proche de moi et m’accompagne quotidiennement, c’est assez rassurant d’avoir de bons partenaires engagés.