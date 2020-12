Travel Europe annonce l'annulation de ses navettes Alsace / Tyrol

Alors que Travel Europe prévoyait de mettre en place un service de transport gratuit entre l'Alsace et son hôtel 4*supérieur Le Schwarzbrunn situé à Stans, dans le Tyrol, les déclarations des autorités françaises concernant l’impossibilité pour les skieurs français de se rendre, pour les vacances de Noël, dans les stations de ski situées hors des frontières françaises, ont contraint le TO à annuler ce service.



Ce transport en autocar permettait depuis deux saisons aux clients alsaciens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de se rendre au Tyrol. Il était programmé cette saison du 20 décembre 2020 au 28 mars 2021.



Dans un communiqué, Travel Europe précise toutefois que " cette liaison mise en place par le TO et son hôtel pourra reprendre dès que les autorités françaises autoriseront à nouveau les clients français à se rendre dans les stations de ski autrichiennes ".