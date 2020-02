Travel Europe : une partie de l'offre pour 2021 déjà ouverte à la réservation

Parmi les autres nouveautés, on retrouve un programme en Toscane et aux Cinque Terre, une production renforcée en Jordanie et Israël, une croisière en Adriatique, un combiné découverte Albanie et 2 grands tours au Portugal et en Italie.



2020 à peine entamée, Travel Europe annonce déjà son programme de vol pour 2021, vers plus de 30 destinations, en vols spéciaux, soit 700 rotations au départ des aéroports parisiens et de province.



On trouvera notamment un séjour en Laponie avec 2 formules au choix et vols spéciaux ; un séjour au Tyrol à l'hôtel Schwarzbrunn 4*sup., et des offres à Chypre en vols charters.