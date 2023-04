Travel managers, acheteurs, chargés de déplacement professionnel… Rendez-vous le mardi 4 juillet pour la Masterclass de GBTA France !

"Plus que jamais, le Board de GBTA France s'efforce de proposer un événement qui rassemble les professionnels du voyage d'affaires autour de la mission globale de GBTA : ‘community, learning, advocacy’. Le programme offrira contenu, échanges et expériences événementielle. Grâce à l’engagement de nos fidèles partenaires, la Masterclass GBTA portera bien son nom ! Nous sommes impatients d’en dévoiler plus prochainement..."



Valérie Golléty, Manager de GBTA France