Tribune de Jean-Luc Lagrange : rectificatif d'Armonie Voyages

En ma qualité de Directrice d’Armonie Voyages, je souhaite établir des précisions concernant l’article intitulé « Réinventons-nous pour retrouver la grande famille du voyage » écrit à la seule initiative personnelle de Monsieur Lagrange.



En tout premier lieu, Monsieur Lagrange n’est pas le « patron » d’Armonie Voyages comme indiqué en introduction.



Il a effectivement bien été co-gérant de l’agence, précisément du 19 Juin 2007 au 18 Mai 2018 ; pour ensuite avoir le statut de salarié jusqu’à son départ en avril 2020.



Depuis mai 2018, j’assure aujourd’hui la direction de cet établissement.



Aucun amalgame ne doit donc être fait entre les réflexions personnelles de Monsieur Lagrange qui d’ailleurs a quitté la famille du tourisme depuis avril 2020 et l’agence ARMONIE VOYAGES.



Les propos de cet article appartiennent à Monsieur Lagrange uniquement et ne sont nullement le reflet et la position de l’agence ARMONIE VOYAGES.



Florence GUILBOT