Tropingo vous donne rendez-vous au DITEX 2022

Nous participons au salon DITEX afin de présenter, notre nouveau portail easyXFT.

Que vous soyez un petit ou un gros producteur de voyages, ce nouveau portail vous permet de saisir vos descriptifs et de gérer l’ensemble de vos catalogues numériques (Site web) et papiers (brochure) dans un seul et unique endroit. Le tout avec une banque d’images intégrée et des passerelles avec nos partenaires.



Concrètement, EasyXFT facilite la création et la diffusion de vos produits grâce à sa saisie normalisés (XFT). Il vous suffit de saisir une seule fois votre produit dans la solution pour pourvoir ensuite la diffuser sur la page produit de votre site internet, et l’envoyer à Orchestra et SpeedMédia. Vous pouvez également générer automatiquement votre brochure papier au format Adobe Indesign pour l’envoyer directement à votre imprimeur. Gain de temps et économies garanties !