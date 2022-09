Appli mobile TourMaG



Un café, un réceptif et hop sur le salon. Retrouvez les réceptifs Togezer !

Les réceptifs Togezer vous invitent aux Petits Déjs les 20-21 et 22 septembre de 8h30 à 11h à la Brasserie Fuxia en sortant du métro.

Inscriptions gratuites sur ce lien : INSCRIPTIONS

Dans le cadre de l'IFTM Top Resa, retrouvez-nous à la Brasserie Fuxia du 20 au 22 septembre 2022



Activité : Fédérateur de réceptifs : Togezer: Fédérateur de réceptifs

Qui sommes-nous ?

Nous sommes réunis à travers des webinaires, un webzine et un annuaire cartographié de mise en relation.

Vous avez besoin de travailler avec des réceptifs de qualité et en transition, c’est Togezer qu’il faut contacter (et oui on parle comme à la télé)



Et si le futur avait remplacé les territoires lointains ? Togezer est le média et le réseau des réceptifs en transition. Ceux qui veulent changer le voyage en se formant et en ayant des impacts concrets.

Pendant Top Résa retrouvez 26 réceptifs chaque matin qui viendront vous raconter leur réalité, vous montrer leur nouvelle production et surtout qui viendront vous partager leur passion du voyage.



De nombreux réceptifs ont suivi nos 8h de modules sur le constat de la crise écologique et environnementale. Ils sont au faut du sujet et tous, à leur rythme, ont engagé une dynamique pour aller vers des voyages durables, utiles et accessibles.



Ils seront présents aux Petits Déjs :

BB Voyage - IndeXperience Inde Asie - Océanie Veronique Narayana Swamy Pura Vida Cabo Verde Cap Vert Afrique Stan Brun Terra Africa (Afrique du Sud) Afrique du Sud Afrique Thibault Jeannin Archipel contact Indonésie Asie - Océanie Sylvie ponte Mai Globe Travels Sri Lanka Asie - Océanie Catherine Lebouille Terra Bolivia Bolivia Amérique Lucie Gosnet African Eagle (Kenya) Kenya Afrique Legeais Brightside Travel Ecosse, Irlande, Angleterre Europe Loic Acosta Jean connaît un rayon France - Normandie Europe Pierre Boyer Terra Balka Croatie, Slovénie et Monténégro Europe Florian Servant Tanganyika Expeditions Tanzanie Afrique Laurent Gavache Feeling Guadeloupe Guadeloupe Amérique Audrey Promeneur African Eagle (Namibie) Namibie Afrique Christian Mutonji Terra Australia Australie Asie - Océanie Christophe Napierai Olalalanka Sri Lanka Asie - Océanie Emmanuel Hugot Terra Ecuador Equateur Amérique Laura mauro Terra Caribea Costa Rica Amérique Laura grenouillet Terra Guatemala Guatemala Amérique Tristan Reger Viasuntours Grece Europe Charles Berthet Terra Colombia +

Panamerica (Canada&Nicaragua) Colombie Amérique Constance Faysse Xplore Mexique Mexique Amérique Benjamin Senoussi Soprasi Portugal Europe Emeline Breant Outdoor Pyrénées Trekking France, Pyrénées Europe Guillaume Martin AOV USA USA Amérique Johan MIQUEL Sense Of Oceans (Madagascar) Madagascar Afrique Olivier Toboul MekongTouch Vietnam Asie - Océanie Catia Cristao Sense of Oceans (Mozambique) Mozambique Afrique Martijn Mellaart Aurora Travel&DMC Vietnam Asie - Océanie Olivier Garessus Neosafar Liban Moyen Orient Dior Sawaya All Dreams Cambodia Cambodge Asie - Océanie Jacques Guichandut Exact Tours Roumanie Europe Moise Anda-Roxana Terra Brazil Brésil Amérique Samuel Nalpas Terra Perou Pérou Amérique Vicky Minaya Senses Of Siam Thailande Asie - Océanie Rodolphe Godey Shanti Travel Asie Asie - Océanie Jérémy Grasset Terra Chile Chili Asie - Océanie Eric Quillévéré Tierra Latina Argentine Amérique Chloé Proust

Des réceptifs formés à tenir compte des limites planétaires.



Les limites planétaires ce sont les limites du terrain de jeu de l’humanité. Les scientifiques en ont défini 9 qui permettent de définir un espace sûr et juste pour l’humanité.



Nous en avons déjà dépassé 6 et il est nécessaire de les comprendre pour mieux entreprendre.





Le jeudi 22 septembre à 11h30, nous organisons un jeu en partenariat avec ATD et



Ce jeu a pour but de vous montrer comment vous pouvez entreprendre en tenant compte des contraintes de la crise écologique et énergétique.



Nos contacts Thomas Loubert



Site web : Site web : www.togezer.travel

