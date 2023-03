Appli mobile TourMaG



Un été parfait en Tunisie avec Iberostar Beachfront Resorts Des vacances durables sur les plus belles plages

Quelle destination de rêve pour cet été ? Iberostar Beachfront Resorts propose des vacances inoubliables dans des hôtels durables, sans plastique à usage unique et alimentés en énergie renouvelable, en bord de mer et au meilleur prix.

Rédigé par Fiona Perrot le Lundi 13 Mars 2023



Iberostar Beachfront Resorts pour un séjour sous le soleil en Tunisie

Entreprise familiale majorquine, Iberostar Beachfront Resorts est une chaîne hôtelière leader du tourisme responsable. A travers ses 100 hôtels 4 et 5 étoiles répartis dans les principales destinations touristiques d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, elle promeut un modèle de tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de l’environnement.



En s’offrant un séjour dans un hôtel situé dans une des destinations très appréciées des voyageurs français, la Tunisie, les clients profitent d’une formule all-inclusive pour se reposer en famille, déconnecter et se recentrer sur l’essentiel. La majorité des hôtels Iberostar sont situés en bord de mer, et sont accessibles à moins de 3h de vol depuis la France.



Le tourisme durable : une valeur essentielle de la marque Iberostar Beachfront Resorts

Dans tous ses hôtels, comme ceux situés en Tunisie, Iberostar mise sur le développement d’un tourisme durable.

Cela passe notamment par la suppression du plastique à usage unique et la consommation responsable de poissons et de fruits de mer. Iberostar s’approvisionne en poisson issu d’une pêche responsable, et privilégie toujours la tradition et les pratiques locales, synonymes de qualité. La marque se fixe de grands objectifs à atteindre dans ce domaine, avec le souhait que 100% des produits de la mer proviennent de sources responsables d’ici 2025.

Des hôtels idéalement situés en Tunisie

La Tunisie séduit un nombre important de voyageurs français désireux de se dépayser et de se ressourcer. Cette destination se trouve à moins de 3h de Paris en avion, et est très appréciée pour sa culture, ses traditions et son littoral qui compte 1 000 km de plages.



Les hôtels Iberostar proposent des vacances au coeur de la culture orientale, avec des restaurants qui accueillent les clients pour déguster le meilleur de la gastronomie locale : couscous, bricks, tajines, soupes… Toutes ces saveurs appréciées dans le monde entier lors de repas conviviaux en famille ou en couple, ou lors de shows cooking dirigés par des chefs locaux.



Des vacances durables dans un hôtel Iberostar en Tunisie, sont aussi la promesse de prendre part à des activités pour toute la famille : terrains de sport, espace spa, salle de fitness, programmes à destination des enfants et spectacles nocturnes…Les objectifs sont à chaque fois les mêmes : se ressourcer et se relaxer dans un cadre propice à la détente. Les hôtels offrent de magnifiques piscines extérieures situées au coeur de palmeraies ou de jardins luxuriants.

Iberostar Selection Kantaoui Bay

Situé à 25 km de l’aéroport de Monastir, 3 km du port moderne d'El Kantaoui et à un peu plus de 10 km de Sousse, l'hôtel cinq étoiles Iberostar Selection Kantaoui Bay offre un cadre de rêve sur la côte tunisienne. En été comme le reste de l'année, de parfaites conditions d'hébergement permettent de découvrir l'un des hauts lieux du tourisme en Tunisie. En prime, directement au sein de l'hôtel, se trouve le plus grand centre de thalassothérapie de la région.



Un hôtel cinq étoiles qui se surpasse et qui a été imaginé pour toute la famille, où les plus petits se divertissent grâce aux activités du programme d’animation Star Camp, dans les piscines extérieures ou dans la piscine chauffée, pendant que les adultes se détendent au spa, dans ses deux zones d’hydromassage et dans le centre de thalassothérapie avec hammam. L’offre gastronomique des quatre bars et quatre restaurants est vaste, et permet

notamment de goûter aux saveurs orientales.

Iberostar Selection Royal El Mansour

Un hôtel entre modernité et traditions tunisiennes, l'Iberostar Selection Royal El Mansour, se situe sur la magnifique plage de Mahdia, à côté de la vieille ville. Sa décoration intérieure est issue de l'art et des traditions tunisiennes. En couple ou en famille, il répond à toutes les attentes. Les chambres dévoilent un doux mélange de modernité et d'authenticité, et offrent la possibilité d'un balcon avec vue sur ville ou la méditerranée.



Cet hôtel cinq étoiles propose un centre de thalassothérapie pour s’immerger et ressentir les bienfaits de la mer sur le corps. De plus, la gastronomie locale emblématique de Mahdia est présente dans les restaurants. Il suffit simplement de se recentrer sur soi-même et de retrouver son bien-être dans ce paradis de plage, de beauté et de tradition.



