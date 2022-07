Un nouvel Espace Voyagistes pour Normandie Tourisme

Parmi les nouveautés, le web-service : TY-WIN a été intégré dans l’Espace Voyagistes. Ce dernier offre une visibilité optimale des offres et circuits des réceptifs normands dans une rubrique dédiée intitulée « séjours et circuits de nos agences réceptives » A noter : cette rubrique sera alimentée dans les mois à venir, avec un maximum de 3 offres par agence réceptive normande.Cet espace voyagistes est développé en partenariat avec la Fédération du voyage réceptif en Normandie, créée à la suite de la pandémie, et les guides de Normandie . Les réseaux de ces professionnels ont dû se mobiliser pendant la crise et se réinventer notamment pour attirer les clientèles françaises. C’est une dynamique qui se poursuit. Le travail collaboratif porte ses fruits aux cotés des équipes du CRT.