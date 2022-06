En Normandie : 50 idées week-ends sans voiture

La « Normandie sans ma voiture » est à la fois un outil de structuration d’une offre existante, et un outil d’information pour les visiteurs. Ce projet consiste à mettre en avant des propositions de séjours facilement accessibles par les visiteurs sans utiliser la voiture individuelle et en favorisant les mobilités alternatives, afin de réduire l’impact carbone de leur voyage.Sur le site web de Normandie Tourisme, la rubrique « Normandie sans ma voiture » présente 50 idées de week-ends dans 20 destinations normandes au départ de Paris. Ces offres s’articulent selon trois cibles prioritaires : les couples, les familles et les groupes d’amis.Chaque article présente 2 à 3 suggestions d’hébergement accessible facilement depuis la gare, mais aussi des restaurants et des sites de visite et de loisirs, situés à proximité des hébergements. La mise en place de ces offres est réalisée en collaboration avec les partenaires locaux (Offices de Tourisme, hébergeurs, prestataires…), et fait l’objet de déplacements sur le terrain, afin de tester le parcours du visiteur, pour lui proposer une offre de séjour optimale, adaptée à ses besoins.D’autres déclinaisons de séjours sans voiture sont envisagées à l’avenir, et déjà en phase de test, telles que des offres de séjour actif, en itinérance à vélo ou à pied de gare en gare. Elles verront le jour fin 2022 sur le site web et les outils de communication de Normandie Tourisme.