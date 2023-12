VALEURS ASSURANCES vous présente sa gamme COVER

Présents depuis 17 ans sur le secteur du tourisme et forts de notre expérience auprès des professionnels, nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins en termes de garanties et de prix.



Une Gamme COVID FREE à plusieurs niveaux La TOP COVER



Le seul produit Multirisque du marché à couvrir en annulation la fermeture de l'espace aérien, les confinements à destination, les nouvelles épidémies. En assistance rapatriement une couverture à 500 000 € en frais médicaux sur les Etats Unis, le Canada et l'Asie.



La ZEN COVER



Produit Multirisque sans franchise pour les motifs médicaux et décès, une franchise de 30 € pour les cas COVID, une couverture grève avant et pendant le voyage. Les frais de prolongation de séjour sont de 200 € par jour pendant 14 jours incorporant les nuits d'hôtel, les petits déjeuner ainsi que les repas.



La VITAL COVER



La réponse au pouvoir d'achat de vos clients. Des tarifs très attractifs avec des garanties essentielles en annulation dont la COVID (franchise de 30€ / personne) et des garanties d'assistance rapatriement suffisantes pour répondre à tous les imprévus.



Le GROUPE COVER



Véritable outil de production, il se décline en plusieurs options pour trouver la meilleure solution assurance-assistance pour vos groupes. Les tarifs sont très compétitifs et permettent d'optimiser vos marges.

Une production sur mesure Avec nos partenaires assureurs-assisteurs, nous sommes en capacité de vous proposer des produits sur mesure, permettant de répondre à vos impératifs de production.



La conception ainsi que l'innovation sont dans notre ADN, et nous sommes fiers de pouvoir mettre à votre disposition des produits qui s'adaptent aux crises actuelles et à venir pour garantir la sécurité de vos clients en apportant notre Valeur Ajoutée.

La déclaration sinistre en ligne ou par API



Vous pouvez télécharger votre dossier et recevez votre numéro directement, la liste des pièces à nous transmettre et le formulaire d'annulation.

Si vous le souhaitez, une intégration par API est possible, la déclaration se faisant en automatique, directement au client avec copie à l'agence.

Notre Equipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 5 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux, Nantes (région ouest) et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

