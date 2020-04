Vacances d'été : Jean-Baptiste Djebbari conseille aux Français d'attendre pour réserver

C'est un message de prudence que Jean-Baptiste Djebbari secrétaire d’État aux Transports a délivré sur FranceInfo concernant les vacances d'été.Ce dernier conseille aux Français « la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages » d’été, car « la situation aujourd’hui est encore trop incertaine ».« i[Je leur dis d'attendre parce que bien malin celui qui sait décrire l'offre de transport et qui sait décrire exactement le moment où nous allons déconfiner. La priorité c'est l'effort que nous faisons de rester chez nous. Nous travaillons sur différents scénarios pour préparer la reprise, les bonnes conditions économiques. Je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leurs voyages [cet été].]i» at-il indiqué.