Valéry Muggeo candidat à la présidence des Entreprises du Voyage

J'ai pensé que ce n'était pas le meilleur moment. Je voulais rendre hommage au travail effectué par Jean-Pierre Mas et Valérie Boned, notamment pendant la période de la pandémie.La période n'a pas été facile mais dans notre malheur, nous avons pu nouer des liens avec les pouvoirs publics et nous rendre visibles aux yeux des politiques.Il est de plus en plus difficile d'impliquer les gens. Moi je suis un homme de passion et d'implication.J'aime mon métier, j'ai démarré en 1986. J'ai été administrateur en 2012-2013 aux Entreprises du Voyage. Je suis aussi administrateur de Grenoble Alpes Tourisme et d'AlpExpo. Et puis j'ai été délégué régional, administrateur puis président de la coopérative Selectour.