Valeurs Assurances poursuit son activité... à distance

Depuis lundi 15 mars, tous les employés de Valeurs Assurances travaillent à domicile en vue et dans le respect des mesures contre la propagation du virus Covid-19, et ce jusqu'à nouvel ordre.Mais VALEURS ASSURANCES reste en activité. En effet, le service client reste actif.Il est joignable aux coordonnées habituelles et aux même horaires d'ouverture :Téléphone :Email : back.office@valeurs-assurances.com Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30Ou 24h/24, 7j/7 ou via notre Assistance