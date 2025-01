Valeurs Assurances vous présente son produit FORCE MAJEURE

Assurez le budget de vos voyages de groupes à partir de 1%, pour une défaillance financière ou technique de vos prestataires, une grève du transporteur, un attentat, une catastrophe naturelle, etc.



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 6 Janvier 2025

Un voyage à New-York qui tourne mal : un groupe bloqué à New York



Imaginez : Un groupe de 35 personnes vient de vivre un séjour de rêve à New-York. Malheureusement, le jour du retour, des conditions météorologiques extrêmes paralysent l’aéroport, entraînant l’annulation des vols. Sans assurance adaptée, cet imprévu entraînera des frais importants (nuitée(s) supplémentaire(s) sur place …etc ).



Avec l’assurance Force Majeure, nous garantissons les pertes et/ou frais supplémentaires suite à un imprévu avant et pendant le voyage.



Concrètement, que couvre ce nouveau produit ? Force Majeure, est un contrat « tous risque sauf », qui garantit les pertes financières et/ou les frais supplémentaires non prévus par suite d’annulation totale, de report, d’ajournement, de réorganisation ou d’abandon du voyage de groupe assuré. Il couvrira vos groupes, notamment en cas de (liste non exhaustive et cumulative) :



● Toutes grèves dans le pays de départ et/ou de destination (SNCF, pilotes, hôtesses, bagagistes…)

● Défaillance technique ou financière du prestataire (compagnie aérienne, Tour-Opérateur, Réceptif)

● Indisponibilité de l’aéroport (ou gare) de départ et/ou de destination

● Evénements naturels à caractère catastrophique (cyclone, ouragan, tempête, séisme, tsunami, volcan...)

● Retard de transport (à partir de 3 heures) suite à un accident caractérisé de la circulation, détournement et/ou déroutement du moyen de transport emprunté par les participants au voyage.

● Deuil National



Possibilité de prendre en option une garantie femme ou homme clé.



Proposée dès 1% du prix total du voyage, la Force Majeure, s’impose comme la solution idéale pour protéger les voyages de groupes (à partir de 10 Pax).



N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les garanties de ce produit.



👉 Télécharger la plaquette de présentation de Force Majeure



👉 Demander une cotation , qui garantit les pertes financières et/ou les frais supplémentaires non prévus par suite d’annulation totale, de report, d’ajournement, de réorganisation ou d’abandon du voyage de groupe assuré. Il couvrira vos groupes, notamment en cas de (liste non exhaustive et cumulative) :● Toutes grèves dans le pays de départ et/ou de destination (SNCF, pilotes, hôtesses, bagagistes…)● Défaillance technique ou financière du prestataire (compagnie aérienne, Tour-Opérateur, Réceptif)● Indisponibilité de l’aéroport (ou gare) de départ et/ou de destination● Evénements naturels à caractère catastrophique (cyclone, ouragan, tempête, séisme, tsunami, volcan...)● Retard de transport (à partir de 3 heures) suite à un accident caractérisé de la circulation, détournement et/ou déroutement du moyen de transport emprunté par les participants au voyage.● Deuil NationalPossibilité de prendre en option une garantie femme ou homme clé.Proposée dès 1% du prix total du voyage, la Force Majeure, s’impose comme la solution idéale pour protéger les voyages de groupes (à partir de 10 Pax).

Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

Lu 352 fois Notez

Dans la même rubrique : < > VALEURS ASSURANCES présente sa Complémentaire carte bancaire VALEURS ASSURANCES et ASSISTANCE VISAS à votre service