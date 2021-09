“Veille Info Tourisme” disparaîtra des radars ce 15 septembre 2021

Pour la DGE qui édite le site Veille Info Tourisme (VIT) “... les supports d’information doivent se réinventer et laisser la place à de nouveaux formats…”

Dans le communiqué publié sur VIT, l’administration justifie sa décision de fermeture.



“Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis 2004, Veille Info Tourisme met à la disposition des acteurs du tourisme des informations sectorielles.

Le tourisme connaît un tournant majeur qui nécessite une remise en question des modèles sur différents aspects : développement durable, innovation numérique ou encore, plus récemment, sanitaire. Il en va de même pour les supports d’information qui doivent se réinventer et laisser la place à de nouveaux formats. Les initiatives en ce sens, tant publiques que privées, ne manquent pas.”



La plateforme Veille Info Tourisme cessera définitivement le 15 septembre 2021.



VIT avait mis en place un service de veille sur l’industrie du tourisme, en France et à l’international. Parmi le contenu proposé on recensait des articles, des données, des analyses et des opinions publiques ou privées.



Ses éditeurs justifiaient la mise en place de ce site par le fait que “L’Etat a un rôle fondamental à jouer en termes d’amélioration de la connaissance du secteur, de diffusion et de pédagogie de l’information statistique et d’intelligence économique…”



A priori, cela ne semble plus être le cas (sic), puisque le site a vécu.



Le rôle de l’Etat a-t-il changé vis-à-vis des professionnels ou c’est son budget qui ne permet plus la maintenance du site ?



Toujours parmi les raisons invoquées de son existence, on avançait que “L’accès à l’information revêt une importance stratégique pour tous les acteurs du secteur.