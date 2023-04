Appli mobile TourMaG



Ventes privées de voyage : offres et avantages

Les ventes privées sont un concept qui ne cesse de gagner en popularité. Elles peuvent concerner le domaine de la mode, de la beauté, de la hi-tech… Celles qui sont les plus intéressantes actuellement, sont incontestablement celles des voyages. En effet, elles assurent aux voyageurs de réaliser des économies importantes, tout en bénéficiant d'un haut niveau de qualité et de confort. Elles leur permettent, ainsi, de s’envoler vers des destinations de rêve et d’habiter dans des établissements hôteliers haut de gamme. Ces nombreux avantages sont désormais connus par les personnes qui adorent parcourir le monde. Découvrez les différents types d’offres proposées et pourquoi vous devriez envisager cette option pour votre prochain voyage.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 14 Avril 2023

Pourquoi opter pour un voyage en vente privée ?



Beaucoup de passionnés de découverte et d’expéditions, cherchent alors les bons plans. Ils sont face à deux choix. Le premier, c’est celui de se casser la tête à acheter un billet d’avion des mois avant le départ, de guetter la baisse des prix des hôtels qui leur font de l’œil et user de divers stratagèmes pour arriver à leur objectif. Si cette méthode peut être rentable, elle requiert énormément de patience et elle exige un temps fou pour faire les recherches.



L’autre option, ce sont



● Le prix hautement concurrentiel



Nous devons reconnaître que le principal avantage à opter pour un voyage en vente privée, c’est le prix pratiqué par les prestataires. En effet, les réductions qui sont proposées sont extrêmement alléchantes en comparaison avec les tarifs standards des voyages. Il est même possible de réaliser des économies allant jusqu'à 75 % des prix de base proposés. Vous pourrez, ainsi, visiter une destination de rêve ou habiter dans un hôtel que vous pensiez réservé aux plus fortunés. D’ailleurs, notez que certains sites peuvent même vous proposer des rabais supplémentaires si vous parrainez des amis ou si vous vous inscrivez à leur newsletter.



● Une garantie d’un voyage mémorable



En optant pour un voyage privé, vous vous assurez que vous profiterez pleinement de votre voyage sans mauvaises surprises. Qu’il soit all inclusive ou pas, vous aurez toujours la garantie de bénéficier d’un hébergement ou d’activités de qualité, puisque les prestataires sont ou collaborent avec des experts du domaine du tourisme.



● Un accompagnement de qualité



De la réservation au retour à la maison, les bons prestataires de ventes privées vous proposent un service client exemplaire, et surtout, extrêmement réactif. Ils sont généralement disponibles 7 jours sur 7 et à toute heure du jour et de la nuit pour répondre aux vacanciers quel que soit le décalage horaire. Les sites mettent à votre disposition des équipes hautement qualifiées. Ces dernières disposent de l'expertise nécessaire pour répondre aux demandes de chaque membre via divers canaux.

Les différentes offres de ventes privées pour le voyage Si ceux qui rêvent de partir en vacances au bout de la planète, apprécient de plus en plus ce type d’offres, ils ne sont clairement pas les seuls. En effet, en France, beaucoup y ont vu un marché florissant et les sites web spécialisés dans les ventes privées pour le voyage se multiplient sur la toile. Ils proposent une très large gamme de produits pour répondre aux besoins des différents types de voyageurs.



● Les offres de vols



Parmi les prestations proposées par les ventes privées pour le voyage, nous retrouvons les offres exclusives sur les vols. Vous pourrez alors bénéficier d’un billet d’avion à prix cassé pour la destination dont vous rêvez. Généralement les sites, comme showroomprivé.com par exemple, vous donnent la possibilité de choisir la durée de votre choix pour votre séjour. Cette option peut convenir aux aventuriers dans l’âme ou à ceux qui ont déjà un hébergement qui les attend dans le pays qu’ils vont visiter.



● Les offres d'hôtels



Le voyage ne devrait pas uniquement être destiné à la découverte d’un nouveau pays. Il est censé être également un moment de repos bien mérité après des mois où vous avez bossé pour épargner. Alors pour cette période tant attendue, il serait dommage d’habiter dans une auberge au confort approximatif. Les prestataires qui proposent des ventes privées de voyage l’ont bien compris et vous proposent des offres exclusives dans des établissements de grand luxe. Grands palaces, villas avec piscine et châteaux ouvrent ainsi leurs portes aux voyageurs pour qui ces hébergements ne sont habituellement pas envisageables.



● Les offres all inclusive



Les ventes privées peuvent aussi consister en des offres all inclusive ou tout compris. Il s’agit de formules intégrales englobant le billet d’avion, l’hébergement, les repas et boissons, les activités ainsi que les visites guidées. L’objectif étant que les voyageurs profitent de leur week-end ou de leur séjour sans jamais penser aux difficultés logistiques.



● Les offres de croisières



Les croisières comptent parmi les meilleures expériences de voyage pour beaucoup de vacanciers. En effet, la perspective de traverser les océans à bord d’un superbe paquebot pour aller vers des contrées lointaines ne peut laisser certains de marbre. Mais si vous pensiez que c’était inabordable, sachez qu’il existe des offres exclusives sur les croisières. Ces dernières peuvent avoir diverses durées et les destinations vont de l’Asie aux États-Unis et aux Seychelles en passant par l’Europe du Nord et par la Méditerranée. Quant au type de traversée, il peut même se faire par les fleuves.



● Les offres de voyages sur mesure



Les offres exclusives sur les voyages sur mesure sont aussi proposées dans le cadre de ventes privées. Certains prestataires en ont fait leur spécialité. Les voyageurs ont ainsi la possibilité de personnaliser leur voyage en fonction de leurs préférences et de leur budget. Ils peuvent choisir leur destination, le type d'hébergement et leurs activités. Ce type de service est généralement le fruit d’une collaboration avec des agences de voyages spécialisées dans les séjours de grand luxe pour permettre au client de bénéficier d’un rapport qualité prix exceptionnel.



