VIGNEVASION est une agence réceptive spécialiste de la Provence. Nous concevons des séjours et journées « expériences » authentiques, ludiques et gourmandes.

A travers nos offres, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses gourmandises, ses petits producteurs locaux et ses espaces naturels préservés.

Vignévasion c’est avant tout une histoire de passion, de partage et de convivialité. Faire découvrir notre magnifique région loin du tourisme de masse, mettre des étoiles dans les yeux de nos clients et émerveiller leurs papilles en allant à la rencontre de petits producteurs authentiques et de paysages exceptionnels, voilà notre ADN !



Originaires de la région, notre expertise locale nous permet de sélectionner le meilleur de notre terroir pour créer et proposer des expériences uniques et exclusives sur mesure.



Nous concevons nos offres autour de notre patrimoine naturel, culturel et gastronomique, en privilégiant les rencontres authentiques avec des producteurs et vignerons passionnés, chefs cuisiniers, producteurs locaux… La richesse et la diversité de notre région nous permet de proposer un large choix selon les envies de nos clients (Visite de vignobles, Initiation à la dégustation, Cours de cuisine, Escape game dans les vignes, Golf, Vélos, Truffe, huile d’olive, miel, lavande, balade en mer, soirée festives…).





• Un carnet d’adresses incomparable sur la région avec de petites pépites de Provence : des producteurs avides de partager leur passion, des lieux de réception non référencés (grange ou tente nomade pour vos soirées, domaines familiaux d’exception, petits hôtels authentiques…).

• Des partenaires exclusifs

• Des offres sur mesure et uniques afin de marquer les esprits

• Des actions éco-responsables, car nous voulons préserver notre belle région et ses acteurs.

• Experts en vin, nous nous adaptons aux attentes de nos clients. Le principal reste de prendre du plaisir.

• Nous ne travaillons pas, nous partageons notre passion .

• Pour nous, le luxe c’est la simplicité.

• Nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de nos clients.







Découverte des vins de Provence

Demi journée

De 2 à 8 personnes (ou plus sur devis)



Au cours de cette escapade, vous partez à la rencontre de vignerons de Provence ! Nous visitons 2 domaines authentiques, dont l’originalité les rend exceptionnels et vous dégustez une sélection de leurs meilleures cuvées ! Les vignerons vous font partager leur passion de la vigne et du vin. Vous saurez tout sur les vins de Provence dans les 3 couleurs, depuis le vignoble jusque dans les chais d’élevage, en passant par les différentes étapes de vinification.

Chaque dégustation sera commentée et partagée par le vigneron ou quelqu’un de son équipe

Votre guide œnologue, passionnée de photo, vous offrira le reportage photo de votre escapade.



Demi-journée: 9h30-13h00 ou 14h00-17h30 – Visite de 2 domaines

Départ de la Rotonde d’Aix-en-Provence, RDV devant l’office du tourisme



Tarif : En tour partagé 70€ par personne / En tour privé 340€ pour 2 personnes puis 40€ par personne supplémentaire (pick up à l’hotel)



→ En savoir plus



Escape game dans les vignes



Profitez d’une activité pas comme les autres.

Des tableaux de Cezanne, ont été retrouvés sur le domaine. Comment sont-ils arrivés ici ? Cet escape game grandeur nature vous fera vivre un moment intense en équipe et en plein air !



De 12 à 99 personnes.



Tarifs

12 à 30 pax - 55€ ttc

31 à 48 pax - 48€ ttc

49 à 71 pax - 42€ ttc

72 à 99 pax - 36€ ttc



→ Découvrez une courte présentation en vidéo

Balade en mer avec initiation à la dégustation



Embarquez à bord d’un superbe catamaran ou d’une navette et découvrez les calanques depuis la mer.

A bord, profitez d’une initiation à la dégustation ludique animé par notre guide oenologue.

Formule journée, demi-journée ou soirée coucher de soleil.



Tarif sur devis.



→ En savoir plus

Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Audrey RIVIERE

Créatrice et gérante de Vignévasion

audrey@vignevasion.fr

Mobile : +33 (0)6 22 67 09 53



Site web : www.vignevasion-provence.com







