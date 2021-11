Villeurbanne devient la première capitale française de la culture

Forte de son identité populaire et d'une population très jeune, 50 % de ses habitants ont moins de 30 ans, Villeurbanne invite tous les visiteurs à découvrir les quartiers de la ville.



Ces derniers vibreront au rythme d’une programmation culturelle éclectique et foisonnante.



Durant toute l'année 2022 ce sont plus de 700 événements dont plus de 30 festivals, 300 spectacles, plus de 200 concerts, 4 grandes expositions et 22 parcours du patrimoine originaux déployés dans la ville.



Le maître mot de l'événement : faciliter l’accès des jeunes à la culture.



L’attribution de ce label s’accompagne d’un financement d’un million d’euros, apporté à parité par le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts pour cette première édition.