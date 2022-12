Virgin Atlantic : un premier vol transatlantique 100% SAF en 2023

Le vol de Virgin Atlantic devrait être alimenté par du " SAF fabriqué principalement à partir d'huiles et de graisses usagées, comme l'huile de cuisson usagée".



Le communiqué indique que les émissions de carbone sont réduite de plus de 70 %, par rapport au carburant fossile conventionnel.



Virgin Atlantic souhaite aller plus loin en compensant le reste de CO2 émis en achetant des crédits carbone.



Pour Virgin Atlantic, le " SAF jouera un rôle clé dans la décarbonisation de l'aviation ", mais ce carburant pourrait "également créer une industrie britannique dont le chiffre d'affaires annuel s'élèvera à 2,4 milliards de livres sterling d'ici 2040, et qui soutiendra jusqu'à 5 200 emplois au Royaume-Uni d'ici 2035."