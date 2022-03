Visamundi et Hotspot vous donnent rendez-vous au salon Ditex 2022

L’agence Visamundi est née de plusieurs constats : à l’étape de préparation d’un séjour, les démarches pour obtenir des documents de voyage sont de plus en plus complexes, chronophages et sensibles. Les formalités changent rapidement, les autorités sont injoignables, la barrière de la langue est parfois présente, tout comme le risque de perte des documents physiques… Le parcours du voyageur est ainsi alourdi et c’est sur cette problématique que l’agence a souhaité se concentrer en premier lieu.Visamundi s’est également appuyée sur des tendances montrant que de plus en plus de destinations optaient pour la solution du visa électronique pour ses voyageurs. Ce document digital permet entre autres un contrôle simplifié des passagers et de leurs données, de désengorger les ambassades et les consulats, d’éviter des refus d’entrée/de sortie du territoire une fois arrivés à l’aéroport, de dynamiser le tourisme etc. Par ailleurs, le e-Visa a été recommandé par IATA dans le cadre des améliorations du parcours du voyageur en contexte de pandémie.Notre équipe traite des centaines de milliers de dossiers par an pour des voyageurs souhaitant se rendre sur en Asie, en Afrique, en Océanie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord, et choisissant de déléguer la partie formalités administratives. De plus, nous accompagnons les professionnels du voyage en leur proposant un service 100% digital et techniquement innovant.Aussi, nous avons participé au Startup Contest de l’IFTM Top Resa en 2021 et avons remporté le 3e prix du jury