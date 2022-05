Visamundi rejoint le programme d’accélération du Welcome City Lab

Pendant 2 ans, notre agence va avoir l’opportunité de :- accélérer son développement et conquérir de nouveaux marchés ;- booster ses ventes et acquérir de nouveaux clients, notamment des partenaires professionnels ;- donner de la visibilité à son produit/son service ;- se développer à l’international (notamment Asie du sud-est et Amérique du nord) ;- bénéficier d’un large réseau et rencontrer de nouveaux entrepreneurs aux idées et projets novateursNous savons qu’obtenir des documents officiels de voyage peut parfois s’avérer complexe et chronophage, c’est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour optimiser nos prestations, répondre aux questions des déclarants et créer des synergies avec nos partenaires pour que la simplification des process soit toujours plus appréciée et intéressante pour le voyageur. Rejoindre le Welcome City Lab va en effet nous permettre d’être mis en relation avec des entreprises prospects, mais aussi avec les autres start-ups de la promotion n°9 du Welcome, les alumnis et les partenaires. Pour en citer quelques uns : Goamigo Review by Solike , Barak, Eqolux … Au totalaux concepts les plus innovants les uns que les autres, le tout pour assurer une expérience client toujours plus facile et satisfaisante.Les partenaires du Welcome City Lab viennent également en soutien à notre développement et sont gages de réassurance pour la crédibilité de notre produit. Pour en citer quelques-uns : Ministère des sports, Atout France, DGE, Office de tourisme de Paris, Groupe ADP…