Visamundi vise les Etats-Unis pour le déploiement de sa solution

Déjà bien implantés dans le paysage français, notre but à long terme est d'accroître notre positionnement sur différents marchés du globe. Notre équipe a décidé de prendre part à cet évènement dans le but d’aborder le marché américain et de découvrir ses spécificités. Nous avons pu nous conforter dans notre idée de travailler avec les Etats-Unis et voir si une réelle opportunité commerciale résidait pour Visamundi sur le territoire.En participant à cette délégation et donc, grâce à l’appui et à la renommée de Business France, nous avions plus de chances d’obtenir des rendez-vous ciblés et nous correspondant. Nous avons également été coachés sur les pratiques business aux Etats-Unis pour pouvoir adapter notre discours en fonction de nos interlocuteurs. Nous avons fait la connaissance de divers acteurs majeurs du tourisme de l’ouest-américain : agences de voyages, tour-opérateurs, hôtels.Nos journées ont été rythmées par du networking, des présentations sur le tourisme et l’hôtellerie en Californie par des acteurs locaux, des pitchs de notre activité face à des entreprises locales, des rendez-vous prospection, des échanges avec des fonds d’investissement et incubateurs du secteur, ainsi que la découverte de ces deux villes incontournables de la région.La délégation était composée d’entreprises du secteur de tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs très opposées à la nôtre mais cela a permis des échanges très pertinents et productifs. Exelcia est une entreprise experte en développement de logiciels, en intégration de systèmes d'information, réseaux et télécoms. Nous avons, en réalité, des synergies en commun avec cette entreprise prometteuse, qui souhaite simplifier le parcours du voyageur à partir du moment où il quitte son logement jusqu'à ce qu'il arrive en porte d'embarquement à l'aéroport. AviaSim est un acteur incontournable dans le domaine de la simulation de vol en France et en Europe. Skep développe des équipements innovants pour les vans aménagés. Captag accompagne les marques et les agences dans leur activité événementielle via ses concepts clés-en-main ou sur mesure. Clair Lagon réalise des lagons artificiels pour particuliers et professionnels de l'hôtellerie de plein air.Nous remercions tous les participants, ainsi que l’équipe de Business France, pour leur bienveillance et enthousiasme.