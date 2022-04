Appli mobile TourMaG



Visas électroniques : les destinations asiatiques parmi les moins chères

Dans leur budget voyage, les visiteurs vont prendre en compte non seulement la logistique, la restauration ou encore les activités, mais aussi les formalités administratives. Cette partie, bien que fastidieuse, est obligatoire et les voyageurs sont toujours preneurs de conseils à ce sujet. Il convient donc, en tant que professionnel du voyage, de les informer, notamment dans une époque où les démarches peuvent être floues et complexes. Ci-dessous une sélection de destinations asiatiques abordables en termes de documents de voyage, accompagnées des restrictions sanitaires actuelles.

L’Inde



À ce jour, un test COVID-19 est soumis aux voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Toutefois, les voyageurs qui présentent un certificat valide de vaccination complète sont exemptés des exigences de test avant le départ.

Un formulaire d'autodéclaration en ligne doit tout de même être rempli sur la plateforme AirSuvidha avant le départ et une déclaration d'authenticité du résultat du test pré-départ doit également être soumise pour les voyageurs non vaccinés ou que partiellement.

Il est conseillé à tous les voyageurs de télécharger l'application mobile "Aarogya Setu". L’Inde n’impose plus de quarantaine aux voyageurs. Les autorités indiennes ont lancé le visa électronique en 2015. Celui-ci peut s'obtenir de façon simplifiée pour les motifs de déplacement suivants : Tourisme, Affaires, Conférence et Médical. 156 nationalités sont actuellement éligibles à l'obtention du visa, dont la France, la Belgique, la Suisse ou encore le Luxembourg. La validité du e-Visa touristique est actuellement de 30 jours à 5 ans et la durée autorisée de séjour est de 30 à 90 jours. Les e-Visas affaires ont une validité d'un an et permettent de rester jusqu'à 180 jours sur place (multiples entrées). Il est opérationnel dans 5 ports et 28 aéroports du territoire indien (il n’est pas valable pour les trajets terrestres), et son coût fait partie des moins chers des documents requis pour un voyage en Asie (pour un séjour touristique).- Salaire Net Mensuel Moyen (après Impôts) : 750€- Billet Aller Simple (Transport local) : 0,30€- 1L d’essence : 1,25€- Base de Taxi (tarif normal) : 0,60€- Repas, Restaurant Bon Marché : 2,40€- 1 baguette de pain : 0,45€- Bière locale : 1,80€- Eau (1,25L) : 0,35€- Internet (en charge mensuelle) : 9€- 1 ticket de cinéma : 3,40€À ce jour, un test COVID-19 est soumis aux voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Toutefois, les voyageurs qui présentent un certificat valide de vaccination complète sont exemptés des exigences de test avant le départ.Un formulaire d'autodéclaration en ligne doit tout de même être rempli sur la plateforme AirSuvidha avant le départ et une déclaration d'authenticité du résultat du test pré-départ doit également être soumise pour les voyageurs non vaccinés ou que partiellement.Il est conseillé à tous les voyageurs de télécharger l'application mobile "Aarogya Setu". L’Inde n’impose plus de quarantaine aux voyageurs.

Le Sri Lanka



À ce jour, les voyageurs entièrement vaccinés sont exemptés des tests COVID-19 PCR et antigénique avant le départ et à l'arrivée au Sri Lanka. De plus, aucune mise en quarantaine n’est requise. Les voyageurs non vaccinés, ou partiellement vaccinés, sont également libérés du test PCR à l'arrivée et de la période de quarantaine. Il n'est plus nécessaire de soumettre un formulaire de déclaration de santé, toutefois, vos voyageurs doivent se munir de l'assurance COVID-19 obligatoire de 12 USD avec une couverture d'un mois de 75 000 USD requise pour tous les voyageurs. Depuis 2012, le gouvernement sri lankais a mis en place une autorisation de voyage électronique (ETA) obligatoire pour visiter le pays pour des raisons touristique, professionnelle ou pour un transit. Il permet jusqu’à deux entrées (pour un séjour touristique) ou en illimité (pour les affaires) dans le pays pendant 30 jours. Toutes les nationalités exemptées de visa sont éligibles à l’autorisation de voyage sri lankaise.- Salaire Net Mensuel Moyen (après Impôts) : 129€- Billet Aller Simple (Transport local) : 0,10€- 1L d’essence : 0,60€- Base de Taxi (tarif normal) : 0,17€- Repas, Restaurant Bon Marché : 1€- 1 baguette de pain : 0,25€- Bière locale : 1€- Eau (1,25L) : 0,25€- Internet (en charge mensuelle) : 9€- 1 ticket de cinéma : 1,70€À ce jour, les voyageurs entièrement vaccinés sont exemptés des tests COVID-19 PCR et antigénique avant le départ et à l'arrivée au Sri Lanka. De plus, aucune mise en quarantaine n’est requise. Les voyageurs non vaccinés, ou partiellement vaccinés, sont également libérés du test PCR à l'arrivée et de la période de quarantaine. Il n'est plus nécessaire de soumettre un formulaire de déclaration de santé, toutefois, vos voyageurs doivent se munir de l'assurance COVID-19 obligatoire de 12 USD avec une couverture d'un mois de 75 000 USD requise pour tous les voyageurs.

La Corée du sud



En d’autres termes, si vos voyageurs de nationalité française sont intéressés par un séjour en Corée du sud, ils sont exemptés de visa mais doivent impérativement faire la demande du K-ETA. Le coût de ce document peut sembler abordable, tout en sachant que sa durée de validité est de 2 ans, avec un nombre d’entrées illimitées sur le territoire coréen.



Les voyageurs qui présentent un certificat international valide de vaccination complète contre le COVID-19, avec l'utilisation d'un vaccin approuvé, sont





*données Numbeo La Corée du sud est l’un des derniers pays à s’être positionné sur le document de voyage électronique. En effet, depuis septembre 2021, la destination impose aux voyageurs l’obtention du K-ETA (Korean Electronic Travel Authorization) pour les séjours entre 30 et 180 jours, et pour certains motifs dont le tourisme, les voyages d’affaires, les transits, l’événementiel ou la visite à des proches.En d’autres termes, si vos voyageurs de nationalité française sont intéressés par un séjour en Corée du sud, ils sont exemptés de visa mais doivent impérativement faire la demande du K-ETA. Le coût de ce document peut sembler abordable, tout en sachant que sa durée de validité est de 2 ans, avec un nombre d’entrées illimitées sur le territoire coréen.- Salaire Net Mensuel Moyen (après Impôts) : 1 995€- Billet Aller Simple (Transport local) : 1€- 1L d’essence : 1,25€- Base de Taxi (tarif normal) : 2,45€- Repas, Restaurant Bon Marché : 6€- 1 baguette de pain : 2,25€- Bière locale : 3€- Eau (1,25L) : 1€- Internet (en charge mensuelle) : 20€- 1 ticket de cinéma : 9€Les voyageurs qui présentent un certificat international valide de vaccination complète contre le COVID-19, avec l'utilisation d'un vaccin approuvé, sont exemptés des exigences de quarantaine . La dernière dose doit avoir été administrée au moins 14 jours avant le départ et pas plus de 6 mois (180 jours). Par la suite, le certificat de vaccination doit indiquer qu'un rappel de vaccin a été administré. Le certificat doit être délivré avec un code QR.

