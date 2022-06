Vols annulés : quel impact pour le voyage d’affaires ?

Si l’activité affaires est moindre durant l’été, comment se profile la rentrée ?



« Pour l’instant, on a l’impression que les compagnies régulières ne sont pas impactées. Mais il n’y a pas de raison, elles ont appliqué les mêmes règles de restriction et de départ volontaire ou pas. Elles vont se retrouver dans des situations aussi ubuesques , prédit le PDG de Selectour Bleu Voyages.



« Je ne pense pas qu’en septembre, d’un coup de baguette magique, les collaborateurs partis avec la crise ne retrouvent leur poste après deux mois de vacances. Ce serait le rêve, mais j’en doute. Il va falloir un peu de temps avant que la situation se stabilise. Je ne vois pas les choses s’améliorer avant le milieu de 2023. On ne forme pas le personnel aérien comme ça » , prévient-il.



Un constat partagé par Brice Huet, d’Okarito : « Vu le nombre de postes à pourvoir dans les aéroports et les compagnies aériennes, on s’attend à ce que la situation dure quelques mois. Les voyageurs d’affaires voyagent moins en juillet et août. On espère que tout sera résolue pour septembre, mais ça s’annonce compliqué. »



« Personne n’était préparé à la reprise, tout le monde était en sous-effectif » , constate Saad Berrada, de Fairjungle, qui se veut plus optimiste : « Je pense que d’ici septembre, tout le monde sera armé et on reviendra à une situation normale. »



« Il n’y aura pas plus de collaborateurs à la rentrée, mais le trafic sera moins important donc l’équilibre sera plus facile par les compagnies. Nous, on fera avec. Et les compagnies se mettront en quête de collaborateurs. Il y a aura moins de dégâts » , conclut Jean-Pierre Lorente, PDG de Selectour Bleu Voyages.