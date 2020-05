Voyage d'aventure : Tekana recentre son offre sur la France

... et les pays limitrophes

L'agence Tekana, spécialisée dans les séjours d'aventure 100% féminins, change de positionnement en diminuant la quasi totalité de ses offres de voyages à l'étranger et en développant le tourisme d'aventure (sport de nature et mobilité douce) en France et dans les pays limitrophes. Une décision liée à un désir de diminuer les vols en faveur de la planète... mais aussi faire redécoller l'économie locale.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 13 Mai 2020







A peine le déconfinement annoncé, mais surtout après une introspection sur ses valeurs profondes et une grosse remise en question, elle vient de prendre la décision de se tourner vers un tourisme plus responsable.



Tekana réduit ainsi de 95% les voyages lointains, pour se concentrer sur des séjours d’aventure en France, en Suisse et dans les pays limitrophes. " Nous aimons notre ciel avec moins d’avions et ressentir la planète respirer ! Nous avons fait le choix de privilégier l’expérience plutôt que la destination , annonce-t-elle ainsi sur la



Notre spécialité reste les séjours d’aventure à travers les sports de nature (rando, vélo, surf, trail, yoga) toujours dans ce désir d’être au contact de l’environnement naturel et des éléments. "



