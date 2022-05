Voyage : quelles sont les nouvelles destinations sans contrainte ?

La forte demande de voyages et la bonne performance commerciale confirment désormais nos prévisions. L'année 2022 sera un bon exercice financier avec un été fort en voyages,

Le tourisme affiche un dynamisme, auquel la profession n'osait même plus rêver, après deux années de crise.Les signaux passent de plus en plus au vert. Même TUI Group, le mastodonte de l'industrie touristique affiche des ambitions intéressantes pour l'année en cours, malgré la guerre en Ukraine." a expliqué Fritz Joussen, le PDG du numéro 1 mondial du secteur.Et pour poursuivre sur cet optimiste, l'Organisation Mondiale du Tourisme vient de mettre à jour son outil développé avec IATA, Travel Tracker. Ce dernier se veut comme le 1er tableau de bord mondial des destinations, au sujet des restrictions de voyage par avion et les exigences liées à la pandémie selon les pays.L'objectif étant de renforcer la confiance des voyageurs, mais aussi des entreprises parfois frileuses au moment de bloquer un prochain voyage.