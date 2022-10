Voyages d’affaires : "L’empreinte carbone doit devenir aussi importante que le prix"

l’empreinte carbone

aussi importante que le prix

Les clients doivent obtenir des informations claires et précises sur les émissions de CO2

une norme unifiée qui doit être instaurée au sein de l’Union Européenne"

urgent de prendre des mesures significatives pour permettre l’accès à des données standardisées, précises et comparables sur les émissions de CO2 des voyages d’affaires

nous disposons de multiples méthodologies et d’aucune norme" et, "une norme européenne, au-delà du transport, doit émerger d’afin d’apporter plus de transparence et d’améliorer la qualité des données relatives aux émissions de CO2 pour les déplacements professionnels dans les rapports non financiers

Les associations européennes d’acheteurs et travel managers, réunis au sein de BT4Europe sont prêtes à faire de "" une donnée "".Encore faut-il leur en donner les moyens et c’est pour cela qu’elles en appellent à l’Union européenne dans un plaidoyer publié début septembre.: "" par l’intermédiaire d' "Il apparait donc "".Comme le souligne l’association, "".