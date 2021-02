Voyages d'affaires et crise covid : TMC, le big bang ! (Vidéo) revivez la table ronde du Grand Live du Voyage d'affaires

Comment les Travel management companies appréhendent-elles la crise que nous sommes en train de vivre ? Les modèles devront-ils évoluer ? Pour tenter de répondre à ses questions, le Grande Live du voyage d'affaire organisé par CDS Groupe en collaboration avec l'IFTM-TOP Resa a invité Arnaud Fontanille, Directeur Général du Groupe Marietton, Yorick Charveriat, Directeur commercial et Deputy General Manager, American Express GBT, Laurent La Rocca, Founder and CEO at the Treep et Brice Huet, Co-Founder & COO chez Okarito.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 1 Février 2021

La crise liée au covid-19 a stoppé l'industrie du voyage dans son élan. Frontières fermées, restrictions voyages... le voyage d'affaires s'est retrouvé en pause forcée.



Start-up, grandes TMC, plateaux d'affaires doivent faire face à une crise sans précédent avec en ligne de mire une possible remise en cause des modèles.



Pour évoquer ce tsunami, CDS Groupe, avec la collaboration active de l’IFTM-Top Résa a organisé Le Grand Live du voyage d’affaires jeudi 21 janvier 2021.



Quels seront les contours du business travel de demain ? Un retour en arrière sera t-il possible ? Les business model devront-ils évoluer ?

Arnaud Fontanille, Directeur Général du Groupe Marietton, Yorick Charveriat, Directeur commercial et Deputy General Manager, American Express GBT, Laurent La Rocca, Founder and CEO at the Treep et Brice Huet, Co-Founder & COO chez Okarito ont partagé leur vision lors d'une table ronde orchestrée par François-Xavier Izenic.

