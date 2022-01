Voyages d’exception s'entoure de nouveaux conférenciers en 2022

Les passagers pourront notamment embarquer en 2022 avec :



- Sophie Jovillard, présentatrice du magazine Échappées Belles Croisière Échappées Belles sur le Douro (avril)



- Catherine Nay, Écrivaine, journaliste Croisière Hommage à de Gaulle sur le Rhin (septembre)



- Natacha Polony, Directrice de la rédaction de Marianne Croisière des Idées sur le Rhin avec le magazine Marianne (octobre)



- Jean-Luc Barré, Historien, écrivain et éditeur Croisière Hommage à de Gaulle sur le Rhin (septembre)



- Olivier Barrot, Journaliste et écrivain Croisière L’âge d’or de la chanson française (juin) et croisière sur le Mékong (novembre)



- Pascal Boniface, Géopoliticien Croisière en Russie (juin)



- J-François Colosimo, Historien, théologiste Croisière Merveille des Civilisations (juin)



- Jean-Louis Debré, Écrivain, président du Conseil supérieur des Archives Croisière Hommage à de Gaulle sur le Rhin (septembre)



- Marc Dugain, Écrivain Croisière Transatlantique sur le Queen Mary 2 (octobre)



- Franck Ferrand, Journaliste Croisière Transatlantique sur le Queen Mary 2 (mai)



- Luc Ferry, Philosophe et écrivain Croisière Philosophique en Norvège (juin)



- Hervé Gaymard, Écrivain et président de la fondation Charles de Gaulle Croisière Hommage à de Gaulle sur le Rhin (septembre)



- Jacques Julliard, Historien et essayiste Croisière des Idées sur le Rhin avec le magazine Marianne (octobre)



- Serge Legat, Historien de l’art Croisières Transatlantique sur le Queen Mary 2 (mai), Croisière au fil de l’Art en Russie (juin)



- Frédéric Lodéon, Violoncelliste, journaliste Croisière Musicale sur le Danube (juin).