Voyages d’exception renforce son équipe commerciale avec Stéphane Michaut

Depuis ses débuts en 1991 comme commercial chez MVM, le spécialiste de l’Océan Indien, jusqu’au poste de Directeur Commercial de Plus Belle l’Europe (2017-2020), en passant par Australie Tours, l’Office de Tourisme de Nouvelle Calédonie ou Beaux Songes, il a pu découvrir les différentes facettes de la commercialisation de produits touristiques.



Pendant la crise sanitaire, après avoir passé un MBA en web marketing et communication digitale en juin 2021, Stéphane Michaut a créé sa société de service.



" Rejoindre Voyages d’exception c’est d’abord une histoire humaine, une envie de travailler avec les personnes qui font cette société, Lionel, Catherine, Nadia, Cédric…



Et aussi une histoire de passion : j’aime l’histoire et la culture, et je trouve chez Voyages d’exception des produits que j’aurais aimé découvrir comme voyageur ", a commenté Stéphane Michaut.