IGA Voyage : "Les plateaux affaires se sont appropriés notre portail collaboratif"

TourMaG.com - En quoi cet outil facilite la vie des agents de voyages ?



Stéphane Michaut : L’automatisation des tâches est particulièrement au point chez IGA. Toutefois, la facturation automatique fait encore peur à certains agents de voyages, le plus souvent à cause d’une méconnaissance de l’outil, une peur de pas maitriser le sujet.



Mais les gros plateaux affaires, qui ont suivi cette évolution, ont vite compris les avantages et aujourd’hui ne peuvent plus s’en passer. Des avantages non négligeables au niveau de la sécurité, du stockage, du gain de temps, minoration des risques d’erreur, l’accès aux statistiques par le client…



TourMaG.com - On trouve aussi dans ce portail le relevé dématérialisé ?



Stéphane Michaut : Tout à fait, nous sommes les seuls à le faire.



TourMaG.com - Combien coûte l’accès à ce portail collaboratif ?



Stéphane Michaut : Sur le principe, l’accès est gratuit jusqu’à 5 login par agence, avec un paramétrage d’installation au début.



Les coûts varient ensuite selon l’utilisation de l’outil. Par exemple, une dématérialisation fiscale, a un coût fixe (inscription et stockage à la caisse des dépôts et consignations) que nous devons répercuter.



L’accès au portail pour le client final ou la société est aussi payant, libre à l’agence de l’offrir comme un service plus ou de le facturer. Nous estimons que les prestations proposées permettent de gagner tellement de temps et de sécurité, que, finalement, aucune prestation n’est chère.



TourMaG.com - Pouvez-vous nous parler des évolutions prévues ?



Stéphane Michaut : Le portail a été créé en 2015, nous réfléchissons à une refonte de l’interface. Pas forcément pour le côté visuel de la partie statistique, qui est déjà attrayant, ce sont les clients qui le disent.