Voyages scolaires et linguistiques : un collectif interpelle une nouvelle fois le gouvernement

Il demande sur une condition de viabilité financière antérieure pour les entreprises bénéficiaires (au moins 2 bilans positifs sur les 3 derniers et une situation globalement positive au cumul) : le maintien de la prise en charge du chômage partiel à 100 %, l'exonération des cotisations patronales, le report des décisions de rétrocessions des PGE (Prêt garanti par l'Etat) jusqu'en décembre 2021 et la prise en charge des frais fixes des entreprises (avance sur prévisionnel à 4 mois, dépenses contrôlées sur justificatifs et comparaison avec l’année n-2).



"Qu’attend le Gouvernement Français pour agir ? Si rien n’est fait, c’est plus d’1 million de chômeurs en plus qui va lui tomber sur les bras. On dirait que le Gouvernement préfère attendre et recruter des conseillers Pôle Emploi… " lance le collectif alors que la prochaine réunion interministérielle sur le tourisme aura lieu le 15 octobre prochain.