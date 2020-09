Voyages scolaires : des patrons se désolidarisent des syndicats pour crier à l'aide !

Et Edward Hisbergues, Directeur de PG Trips, d'ajouter : " ensemble, nous avons écrit à plus de 200 élus et représentants de l’État pour qu’ils relaient notre situation auprès de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État au Tourisme, Bruno Le Maire, Ministre du Commerce et Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale.



Heureusement nous avons obtenu quelques soutiens mais aucun retour concret, quel qu’il soit, ni même une prise de contact de la part des Ministères concernés.



Nous avons l’impression que les pouvoirs publics nous ignorent complètement ! "



Après six mois d'arrêt, la rentée n'y a rien changé, les carnets de commandes sont vides et les annulations se font par milliers.



Face à des recettes dérisoires et alors que les entreprises ont souscrit des PGE, la pression ne cesse de monter.



" Nous tenons pour l’instant grâce à nos réserves de trésorerie mais celles-ci réduisent à vue d’oeil.



Nous avons, comme beaucoup d’entreprises, souscrits des PGE (Prêts Garantis par l’État), mais nous n’osons pas puiser dedans car, empêchés d’exploiter nos fonds de commerce, nous ne pourrons pas les rembourser, " résume Jean-Antoine TEXIER, Directeur Général d’Horizons du Monde.



" Si la situation perdure et que rien n’est fait, nous allons devoir commencer à procéder à des licenciements or nos collaborateurs et collaboratrices sont très spécialisés. "