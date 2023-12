Voyagez à Travers le Monde Sans Frais d'Itinérance : La Révolution de l'eSIM avec Ubigi

Dans le monde moderne du voyage, maintenir une connexion constante est essentiel, mais les coûts liés à l'itinérance peuvent rapidement devenir une barrière financière. Heureusement, une avancée technologique, l'eSIM, offre une solution. Cet article examine la possibilité de voyager sans supporter les frais d'itinérance en capitalisant sur les avantages de l'eSIM, mettant en lumière les solutions innovantes proposées par Ubigi.



Rédigé par Nathalie LAMRI le Lundi 4 Décembre 2023

Comprendre l'eSIM L'eSIM, également appelée carte SIM intégrée, représente une avancée technologique majeure en éliminant la nécessité d'avoir une carte SIM physique. Cette innovation se concrétise par l'intégration d'une puce eSIM directement dans l'appareil, assurant une connectivité cellulaire sans l'encombrement des cartes traditionnelles. Sa caractéristique principale réside dans une flexibilité remarquable, permettant le téléchargement de plusieurs profils de cartes SIM sur un seul dispositif, une fonctionnalité particulièrement avantageuse pour les voyageurs assidus.



Autres termes utilisés pour une eSIM :





2. SIM numérique

3. eUICC (embedded Universal Integrated Circuit Card)

4. Carte SIM numérique

5. eSIM intégrée

6. SIM embarquée

7. Carte SIM électronique



Alors que les cartes SIM traditionnelles sont amovibles, l'eSIM est intégrée directement dans les appareils mobiles. Si l'utilisateur souhaite changer de profil cellulaire, cela peut être effectué à distance, via une mise à jour "over the air". Ainsi, un même appareil mobile peut être associé à plusieurs fournisseurs de données d'itinérance, autorisant la gestion de plusieurs profils eSIM (jusqu'à 8 selon le modèle du terminal). Cette flexibilité permet à l'utilisateur de gérer ses services d'itinérance via des portails dédiés aux forfaits de données eSIM locaux, régionaux et internationaux, tels que ceux proposés par

La Révolution eSIM et son Impact sur l'Évolution des Modèles d'itinérance et de Connectivité Mobile Les eSIMs : Transformateurs des Modes d'itinérance



Les eSIMs ou cartes SIM intégrées présentent un potentiel révolutionnaire en redéfinissant les paradigmes traditionnels de l'itinérance. En permettant le chargement temporaire de forfaits de données locaux, elles éliminent la nécessité de supporter des frais d'itinérance exorbitants. Selon le dernier rapport de Juniper Research, Apple et Google joueront un rôle clé dans la démocratisation de l'eSIM, avec une prévision de compatibilité passant de 1,2 milliard en 2021 à 3,4 milliards en 2025. Le marché mondial des eSIM devrait également connaître une croissance phénoménale, passant de 4,7 milliards de dollars en 2023 à 16,3 milliards de dollars en 2027, soit un taux de croissance impressionnant de 249%.



L'eSIM : Une Révolution Multisectorielle



Bien que l'eSIM soit plus prédominante dans le marché des smartphones grand public, son influence s'étend à d'autres secteurs. Les dispositifs Mi-Fi et les ordinateurs portables, lorsqu'ils sont compatibles eSIM, représentent une opportunité significative dans le paysage de la mobilité en voyage.



L'Impact de la 5G sur le Trafic Mobile



Selon une récente étude de la GSMA, le nombre mondial d'utilisateurs d'Internet mobile a atteint 4,4 milliards en 2022, avec une pénétration de 55%.



« À l'échelle mondiale, le trafic de données sur smartphone augmentera de plus de trois fois d'ici 2028. » La croissance du trafic mobile est stimulée par divers facteurs tels que la diffusion de vidéos et les jeux en ligne, avec une prévision que le trafic vidéo représente 80% de l'ensemble du trafic de données mobiles d'ici 2028.

La 5G joue un rôle déterminant dans cette croissance, avec une part croissante dans le trafic de données mobiles. Selon l'enquête de GSMA Intelligence, les abonnés 5G montrent un intérêt accru pour l'ajout de services et de contenu à leurs contrats mobiles, soulignant ainsi l'importance croissante de la 5G dans les préférences des utilisateurs et le façonnement de l'évolution de la connectivité mobile.



Les Avantages de Voyager avec l'eSIM :

● Économies Considérables sur les Frais d'Itinérance : Un avantage majeur de l'eSIM est la réduction, voire l'élimination, des frais d'itinérance. Ubigi propose des plans compétitifs, permettant aux voyageurs de rester connectés à des tarifs avantageux, sans craindre les coûts excessifs liés aux itinérances traditionnelles.

● Achats de Plans à la Demande : Plus besoin de planifier à l'avance. L’eSIM permet l'achat de plans de données à tout moment, où que vous soyez. Payez seulement pour ce dont vous avez besoin, offrant une flexibilité inégalée.

● Sécurité Renforcée : La sécurité des données est un aspect crucial du voyage. Avec l'eSIM, vos données sont protégées. Les profils eSIM peuvent être activés et désactivés à distance, offrant un contrôle total sur votre connectivité. Ainsi, vous voyagez non seulement sans frontières, mais aussi en toute sécurité.



La Transformation de Votre Expérience de Voyage avec Ubigi : « Bénéficiez d’une connectivité Internet mobile mondiale et jusqu’à 90% d’économie par rapport aux frais d’itinérance avec votre fournisseur principal. »



Avantages Clés de l'eSIM Ubigi :



● Connectivité Sans Frontières : Bénéficiez d'une connectivité mondiale sans interruption, permettant aux voyageurs de rester connectés dans plus de 200 destinations à travers le monde.



● Simplicité d'Utilisation : Oubliez les tracas liés aux cartes SIM physiques ou aux pocket WiFi. Nos eSIM 100% digitales s'activent instantanément "over the air", assurant une expérience fluide et immédiate.

● Sécurité Renforcée (Pas de Soucis avec le Wi-Fi Public !) : Priorisez la sécurité avec Ubigi en évitant les risques liés aux réseaux Wi-Fi publics, assurant ainsi une connexion sécurisée et privée.

● Économique et Transparent (Pas de Frais d'Itinérance !) : Ubigi élimine les frais de roaming (jusqu’à 90% d’économie par rapport aux frais d’itinérance avec votre fournisseur principal). Pas d’abonnement ni de souscription. Forfaits prépayés et recharges « on the go » sans avoir besoin de crédit de données ou de Wi-Fi.



Comment Démarrer avec Ubigi ? 1- Vérifiez la compatibilité de votre appareil mobile :



Ubigi est compatible avec une variété d'appareils prenant en charge l'eSIM.



Vous pouvez aussi taper *#06# sur votre téléphone mobile et si un numéro EID apparait, c’est que votre téléphone est compatible eSIM !



2- Choisissez le forfait adapté à votre séjour

Rendez-vous sur notre site www.ubigi.com ou téléchargez l'application Ubigi depuis les app stores et, en quelques clics, choisissez parmi nos forfaits de données pour une couverture nationale ou internationale.



3- Installez Votre eSIM Ubigi Gratuite :

Activez votre eSIM Ubigi en quelques clics. Votre eSIM Ubigi est gratuite, unique et permanente ! Pas besoin de télécharger votre profil eSIM plusieurs fois !



4- Créez Votre Compte Ubigi :

Remplissez seulement 5 champs pour créer votre compte Ubigi. Une procédure rapide et simple pour vous assurer un accès instantané à tous les avantages de l'eSIM.



Voyager sans frais d'itinérance devient une réalité accessible grâce à la puissance de l'eSIM. Avec Ubigi, explorez le monde en toute liberté, restez connecté comme jamais auparavant, et découvrez une nouvelle ère de voyages sans contraintes, avec la sécurité comme compagnon de route.



