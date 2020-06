WeGoGreenR, une nouvelle plateforme de réservation d'hébergements éco-responsables

Tous ces établissements sont engagés dans une démarche de respect de l’environnement mesurée par un « GreenScore » sur une échelle de 1 à 5 - indice calculé sur la base de 100 critères : des matériaux de construction durables à la gestion de l’énergie et de l’eau en passant par une nourriture bio, locale ou issue directement du potager…

Amoureux des voyages et sensibles aux problèmes de l’environnement, Marie-Pierre et Stéphane Vincent, deux citadins trentenaires, ont lancé en mai 2020, leurIssus de la grande distribution et passionnés de voyage, ils avaient des difficultés à trouver un endroit qui réunisse toutes leurs exigences : plaisir, confort, nature, découvertes, respect de l’environnement, et le tout pour un budget raisonnable.Ils viennent donc de donner vie à WeGoGreenR, qui recense déjà plus de: hôtel étoilé en pleine nature, écolodge dans les Landes, cabane perchée en Corrèze, gîte familial en Bretagne, camping écologique dans le Luberon ou chambre d’hôtes dans un petit village de Normandie…", précise la start-up dans un communiqué.Les établissements éco-responsables quisur ce nouveau site peuvent contacter Stéphane Vincent, co-fondateur, par mail : stephane@wegogreenr.com ou téléphone : 06 20 30 00 14.