WePeaks a été créé par 3 amis qui partagent une même passion pour les sports outdoor. Nous sommes convaincus qu’ils incarnent des valeurs d’effort, de partage et de liberté. Au travers de cet épanouissement, ils nous donnent également l’opportunité d’apprendre à respecter la nature ensemble. C’est pour tous ces vecteurs d’émotions que nous souhaitons rendre l'aventure outdoor accessible au plus grand nombre.



Par ailleurs, il est primordial pour nous de protéger notre environnement, indispensable à la pratique des sports qui passionnent nos clients. Pour cela nous favorisons en premier lieu la pratique sportive de proximité et son exercice au sein de notre patrimoine local. Nous cherchons à limiter au maximum l’utilisation de véhicules en sensibilisant les sportifs au co-voiturage et en proposant des solutions collectives. Enfin, nos partenaires s’engagent à respecter la nature et contribue à sa protection en enseignant les bonnes pratiques environnementales.