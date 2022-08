Wizz Air reprend ses vols vers la Moldavie depuis Charleroi et Eindhoven

Wizz Air reprendra ses vols entre la capitale moldave Chisinau et les aéroports de Brussels South Charleroi et Eindhoven, respectivement les 6 et 7 septembre.



Charleroi-Chisinau sera desservi trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. À partir du 30 octobre 2022, les vols seront effectués les lundis, mercredis et vendredis.



Deux rotations hebdomadaires seront exécutées entre Eindhoven et la capitale moldave, les mercredis et dimanches. À partir du 30 octobre 2022, la compagnie assurera ce service les jeudis et dimanches.