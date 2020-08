Yachting Festival Cannes : l'annulation de Reed Expositions contestée par la FIN

A la suite d’une réunion avec le Préfet des Alpes Maritimes, le 20 août, Reed Expositions, l’organisateur actuel du Yachting Festival Cannes, a décidé d’annuler l’évènement au cours du week-end. Cette décision est lourde de conséquences pour la filière nautique française, déjà fortement impactée par la crise sanitaire.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 26 Août 2020

Depuis le 13 août 2020, une dérogation préfectorale est devenue nécessaire pour tenir une manifestation de plus de 5 000 personnes.



Dans son communiqué de presse, Reed estime que ce sont « la détérioration récente de la situation sanitaire en général et à Cannes en particulier et la crainte d’une dégradation ultérieure » qui ont conduit le Préfet des Alpes Maritimes à refuser cette dérogation pour le salon de Cannes, et ce, malgré un protocole sanitaire « jugé satisfaisant ».



Pourquoi une demande de dérogation pour 90 000 personnes ?



La FIN s’est entretenue avec le Préfet des Alpes Maritimes. Il apparaît que la demande dérogatoire de Reed portait sur une jauge à 15 000 visiteurs par jour, soit trois fois plus que la limite imposée par le Gouvernement.



Alors que le Yachting Festival accueille en temps normal environ 50 000 personnes sur 6 jours et que la crise sanitaire va inévitablement avoir un impact négatif sur la fréquentation, pourquoi avoir demandé cette autorisation pour 90 000 personnes ?



Si on se réfère au nombre d’exposants, les documents officiels publiés par Reed montrent une baisse de l’ordre de 40% cette année.



Cette diminution, additionnée aux contraintes de la crise sanitaire, auraient immanquablement eu un impact similaire sur le nombre de visiteurs. Dans ce contexte, la demande de dérogation aurait dû porter sur un évènement de 30 à 35 000 visiteurs pour toute la durée du salon.

Une dérogation pour 5 000 personnes par site possible pour le Préfet Depuis l’année dernière, le salon nautique de Cannes a la particularité d‘être réparti sur deux sites distants de 2 kilomètres : Port Canto pour la Voile et le Vieux Port pour les bateaux à moteur.



Dans ce contexte, le Préfet des Alpes Maritimes a proposé, sous certaines conditions sanitaires et organisationnelles, d’envisager le salon comme deux évènements distincts, permettant ainsi d’établir une jauge à 5 000 personnes par jour et par site. Ce scénario aurait pu être envisagé dès le 13 août dernier.



Même en tenant compte de l’ensemble des professionnels qui travaillent sur les deux sites, en régulant les flux par un comptage électronique en temps réel, ce scenario reste encore envisageable.



La FIN appelle donc aujourd’hui à sauver l’édition 2020 du Yachting Festival dans l’intérêt de la filière nautique et des professionnels du tourisme de la Ville de Cannes.



La décision d’annulation est intervenue alors que les bateaux faisaient route pour Cannes. Dans ce contexte, la FIN demande en urgence à Reed Expositions de reconsidérer sa décision et d’envisager le maintien d’un événement répondant à de nouvelles conditions d’organisation, en lien avec la Ville de Cannes et les autorités préfectorales.

