Yves Verdié : sur-tourisme, avion bashing... "Il risque d'y avoir une vraie révolution !"

TourMaG.com - "Avion bashing", sur-tourisme... Pensez-vous que le tourisme doit prendre ces problèmes à bras-le-corps ?



Yves Verdié : Il pourrait bien y avoir une prise de conscience globale que voyager pollue. C'est une de mes craintes. Il pourrait y avoir de très profonds changement d'habitudes de voyages. Il risque d'y avoir une vraie révolution.



Et je pense qu'il faut très prudent sur le "greenwashing". Ceux qui annoncent planter des arbres pour compenser le CO2, pour la plupart c'est du marketing. Les consommateurs ne seront pas dupes. Si ce la démarche n'est pas sincère et qu'elle n'est pas vraiment utile ou réalisée à bon escient les voyageurs s'en rendront compte.



J'ai d'ailleurs toujours été adepte du " voyagez moins souvent mais plus longtemps ". Et en même temps le voyage existera toujours ce n'est pas possible qu'il disparaisse, mais cela doit se faire de façon vertueuse. Et c'est normal.



Pour moi un voyage ça se mérite, et il a toujours un prix. Faire baisser sans cesse les prix pour donner accès à tout et à tout le monde à ses limites. Ce n'est pas une solution et surtout le système risque d'exploser.