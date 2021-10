Verdié Hello : 1er séjour linguistique Angleterre... depuis février 2020 !

Une fois les trains et les protocoles calés il fallait convaincre... les parents ! Et là, à la grande surprise des équipes, cela n'a pas été si compliqué.



"Nous leur avons dit : si vous êtes motivés, nous on y va et si le voyage n'est pas possible nous vous rembourserons ou reporterons sur un autre voyage...



Nous avons réussi à négocier le surcoût lié au test à réaliser sur place et les parents nous ont suivis. Nous avons eu très peu d'annulations et nous avons même plutôt refusé du monde " précise Antoine Bretin qui constate que les clients répondent présent dès que le voyage est possible.



Pour autant, le directeur des voyages jeunes chez Verdié ne cède pas à l'euphorie : "Nous sommes évidemment loin des volumes de 2019 et nous restons prudents. Pour tout vous dire nous serons totalement sereins quand tout le monde sera rentré. Mais nous sommes heureux de faire partir des jeunes à l'étranger et au Royaume-Uni notamment, et de voir leurs sourires !"



Les voyages linguistiques et les colonies de vacances "sont plutôt bien partis pour l'hiver et le printemps" nous confie le responsable, même si l'enjeu principal concernera l'été 2022. En revanche les voyages scolaires restent au point mort ou presque.



"Nous avons eu quelques départs sur les voyages scolaires mais cela reste très compliqué. La saison 2022 sur ce segment sera très faible. A ce jour nous avons une baisse de 70% des demandes de voyages scolaires par rapport à 2019 et un niveau d'options qui est à 20% du niveau de 2019. En concrétisation réelle nous sommes à moins de 5% du niveau de 2019... 2022 va encore être très compliquée" anticipe Antoine Bretin.



Les spécialistes du secteur vont donc devoir encore patienter pour voir arriver une reprise digne de ce nom...