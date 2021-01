Voyages "quasi-interdits" : l'exaspération gagne des professionnels dans le doute et le brouillard...

Et derrière, c'est le tout petit début de frémissement qui est entièrement douché.



" Nous avions une petite reprise et maintenant, il n'y a plus de demande. Nous appliquons les directives du SETO et c'est compliqué " témoigne François Piot.



Alors que les professionnels bricolent et font du mieux qu'ils peuvent, ils se retrouvent coincés. Car à ne pas interdire le voyage, l'Exécutif a laissé une interprétation dans laquelle s'est engouffrée une partie de l'industrie touristique.



" Juridiquement, nous sommes pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté le client peut refuser de partir, au vu des déclarations du Quai d'Orsay, de l'autre les compagnies continuent d'opérer, etc.



Chaque dossier devient un litige, comment voulez-vous vendre quelque chose ? demande Yves Verdié.



En effet, le voyage est toléré, même si tout est fait pour qu'il soit impossible. A ce petit jeu, du chat et de la souris, ce sont les agents de voyages qui trinquent, une fois de plus.



"De notre côté le problème de fond va donc encore être de gérer une vague d'annulations importante de la part des clients et de composer avec des politiques de remboursements des compagnies," se désole Frédéric Pilloud.



Mais ce déferlement d'appels et mails n'est pas pour maintenant.



" Ce n'est pas à la mi-janvier que nous avions le plus de départs. Etant donné le flou global, les clients partant en février attendent encore avant de faire leur choix, je parle d'annuler ou partir, " poursuit le directeur digital de Misterlfy.



Dans l'Ouest, le défi est tout aussi immense. Du côté de Richou Voyages, la nouvelle brochure est actuellement en cours de distribution. C'est là tout un symbole du manque de visibilité auquel fait face la profession.



" Nous savons que ce n'est pas le moment idéal, mais il fallait prendre une décision à la sortie du second confinement. Nous n'allons pas inciter les gens à s'inscrire. J'espère juste que nous pourrons répondre à quelques demandes, " souhaite un Jean-François Richou, directeur général, fataliste.



Malgré tout, les agences vont rouvrir avec des horaires plus larges, pour soutenir la nouvelle production adaptée à la crise sanitaire. Comme pour ces confrères l'enjeu n'est plus commercial.



" Nous faisons plus de la communication et de la réassurance auprès clients. Nous n'avons pas un raisonnement de rentabilité, " résume le directeur associé du groupe choletais.



Cela démontre bien que le tourisme va s'adapter et que le besoin de fuir une réalité plus que morose est fort, donc que la reprise sera bel est bien présente.



En attendant, de cette crise, les agents de voyages en ressortiront avec de nouvelles compétences et aussi une nouvelle spécialité à mettre à leur actif.



" Tout comme nous nous occupions des visas avant, nous gérons les contraintes des tests PCR de A à Z, c'est un visa pour voyager. Avant le métier d'agent de voyages était un métier de spécialiste de destinations, puis de géopolitique et maintenant c'est un spécialiste sanitaire, " prophétise Frédéric Savoyen.



A mesure que le voyage se complexifie, la distribution pourrait bien à nouveau jouer un rôle important dans l'industrie, mais pour cela, il faut un redémarrage, sans contrainte ou presque.