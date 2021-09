Zen Asie met les Emirats et l'Asie Centrale à l'honneur ! l'interview de Roselyne Le Guen Directrice Générale de Zen Asie

Zen Asie tour-opérateur basé à Nantes et spécialiste de l’Asie se remet en selle pour préparer la saison à venir. Les destinations asiatiques ne sont pas encore ouvertes, mais Roselyne Le Guen sa directrice générale mise en attendant sur l'Asie Centrale et les Emirats. Elle sera d'ailleurs avec son équipe pour présenter ses nouveautés à l'IFTM TOP Resa.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 22 Septembre 2021

TourMaG.com - Quelles destinations mettez-vous à l'honneur, alors que de nombreux pays restent encore inaccessibles ?



Roselyne Le Guen : Effectivement pour l'instant il est encore compliqué de voyager en Asie. Nous sommes spécialistes de l'Asie du Sud Est, de l'Inde et de la Chine. Mais nous faisions aussi d'autres destinations qui sont elles ouvertes et que nous mettons à l'honneur.



Nous mettons vraiment l'accent sur Dubaï, et l'exposition universelle et globalement les Emirats Arabes Unis, ainsi qu'Oman ou encore l'Ouzbékistan et les Maldives.



Nous sentons que des signaux passent au vert. Tous les jours nous entendons des nouvelles positives sur l'Indonésie par exemple où le gouvernement aimerait ouvrir à nouveau Bali. La



L'Inde, le Népal, le Cambodge.... nous avons aussi des nouvelles optimistes. Le seul point noir reste pour moi le Vietnam qui est une destination très importante pour Zen Asie et qui ne rouvrira pas avant 2022.

TourMaG.com - Malgré la conjoncture, Zen Asie tient le cap ?



Roselyne Le Guen : Zen Asie ( société totravel ndlr ) a 20 ans d’existence.



Nous avons utilisé tous les outils qui étaient à notre portée pour garder l’entreprise en vie. Lorsque j’ai vu que les choses n’étaient pas prêtes de s’arranger, j’ai stoppé la location de bureaux au centre ville de Nantes – mis toute l’équipe au chômage total et mis en place une charte de télétravail. J’ai conservé 2 personnes en télétravail à mi-temps. J’ai alors mis le siège social à mon domicile en attendant de pouvoir refaire des plans sur l’avenir.



J’ai repris des bureaux sur l’île de Nantes depuis début août dans de meilleures conditions. C'est un nouveau départ pour l’équipe qui a de nouveau été réunie, même si pour le moment le temps de travail ne dépasse pas les 50 %.

TourMaG.com - Malgré la conjoncture, Zen Asie sera présent à l'IFTM Top Resa ?



Roselyne Le Guen : Oui c'est important pour nous d'être présents. Nous aurons le



Nous faisons du vrai sur mesure, et préparons les voyages clef en main pour les agences de voyages. Les agences et autocaristes pourront également retrouver nos Grands Voyages, une nouvelle gamme de circuits qui permet de découvrir la destination plus en profondeur avec des voyages qui peuvent durer 3 semaines.



Nous avons profité de la crise pour revoir et améliorer notre offre. Avec les Grands Voyages, les voyageurs pourront découvrir des régions moins touristiques sans oublier les immanquables.



Nous mettrons également en avant nos voyages Zen Exception, qui sont des voyages de luxe, ainsi que Zen Inédit qui permet de rencontrer par exemple des associations locales.



Nous sommes d'ailleurs engagés auprès d'une école de rue à Jaipur en Inde (ONG Sakhi Bal Niketan & Amara Seva Samiti), d'une association Child Haven International au Népal qui aide les enfants et les femmes en difficulté et nous parrainons un éléphant à l'Elephant Conservation Center au Laos.

TourMaG.com - Au delà de cet engagement, avez-vous mis en place des actions au sein de votre entreprise ?



Roselyne Le Guen : Oui ! Nous nous inscrivons dans une démarche sociétale et environnementale visant à intégrer les enjeux du développement durable dans la vision et la stratégie de l’entreprise.



Nous avons suivi un plan de formation depuis le mois de mai. Nous sommes en phase de finalisation. Ce plan d'action doit nous permettre de réduire notre empreinte écologique et numérique.



TourMaG.com - Pour terminer souhaitez-vous faire passer un message aux agences et autocaristes ?



Roselyne Le Guen : Oui. Notre



Et puis je tenais à leur dire que nous étions dans les starting-blocks ! Le taux de vaccination augmente partout, il y a des signaux positifs et nous sommes prêts à répondre à leurs demandes.

