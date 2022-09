easyJet, les actualités et informations clés de l'entreprise

easyjet étoffe son programme hiver 2022 - 2023 au départ de la France.Copenhague sera desservie en exclusivité par easyJet depuis Bordeaux (2 vols par semaine jeudi et dimanche, du 10/11/2022 au 23/03/2023). Pour le programme hiver la compagnie augmente également ses fréquences vers Lisbonne.La compagne proposera une nouvelle ligne entre Toulouse et Lisbonne. (5 vols par semaine Tous les jours saufjeudi et samedi du 30/10/2022 au 24/03/2023)2 nouvelles destinations easyJet à Paris CDG pour la saison hiver 2022/2023 : Palerme (2 vols par semaine Mardi et samedi Du 01/11/2022 au 25/03/2023) et Liverpool (Jusqu’à 1 vol quotidien du lundi au dimanche Du 30/10/2022 au 25/03/2023).Lisbonne sera desservie en exclusivité par easyJet depuis Rennes pour la saison hiver 2022-23 (3 vols par semaine Mardi, jeudi et samedi du 01/11/2022 au 25/03/2022).easyJet propose deux nouvelles destinations à Marseille pour la saison hiver 2022/2023 : Bâle-Mulhouse (exclusivité - 2 vols par semaine Lundi et vendredi du 31/10/2022 au 24/03/2023) et Lisbonne (5 vols par semaine Tous les jours sauf vendredi et dimanche du 31/10/2022 au 25/03/2023).