suitespot Hôtels, une nouvelle agence de voyages de luxe qui offre des avantages exclusifs

Séjourner dans quelques-uns des plus beaux hôtels de luxe sans avoir à casser votre tirelire ? C’est ce que propose suitespot Hôtels, jeune start-up ayant pour vocation de redéfinir les voyages de luxe. Octroyant un service de conciergerie de première classe, des petits déjeuners et des surclassements — le tout gratuitement — dans quelques-uns des plus beaux établissements du monde, cette nouvelle agence de voyages de luxe en ligne déconstruit le mythe selon lequel les séjours de luxe ne sont réservés qu’à une certaine élite.

Rédigé par Corine.A le Jeudi 28 Avril 2022

Avez-vous toujours souhaité séjourner dans une suite avec vue imprenable sur quelques-uns des plus beaux lieux du monde, que ce soit Central Park, la tour Eiffel ou encore la Méditerranée ? Vos rêves pourraient devenir réalité grâce à suitespot Hôtels. La jeune agence de voyages de luxe propose à ses clients — en plus d’un service de conciergerie de première classe, de crédits hôteliers allant jusqu’à 100 dollars US et de petits déjeuners gratuits — des surclassements. Et ce, pour le même prix que si vous réserviez directement auprès des hôtels. En effet, tous les avantages offerts sont entièrement gratuits.



Grâce à d’importants partenariats avec quelques-unes des plus grandes chaînes hôtelières au monde, la start-up est effectivement en mesure d’offrir des avantages exclusifs avec une valeur monétaire considérable, et ce, pour tous types de séjour. Que vous logiez dans l’un des hôtels du portfolio de suitespot Hôtels une semaine ou tout juste une nuit, vous aurez droit aux mêmes avantages. Aucun tarif minimal n’est demandé.



De Dubaï à New York, le portfolio compte plus de 3000 hôtels Avec un portfolio comptant déjà plus de 3000 hôtels de luxe à travers le monde, suitespot Hôtels risque de rapidement s’imposer comme le leader de l’hôtellerie de luxe en France. De Paris à Dubaï, en passant par l’île Maurice, New York, Bangkok, Bali, Barcelone et autres villes phares, les établissements présents dans la collection de l’agence sont triés sur le volet, garantissant aux hôtes d’inoubliables et fastueux séjours dans quelques-unes des plus belles maisons du globe.



Vous aimeriez séjourner dans une station balnéaire nichée à même la plage ? Vous préférerez dormir dans un somptueux hôtel cinq étoiles au cœur de votre ville favorite ? Que vous soyez à la recherche d’un hôtel pour un city trip de luxe le temps d’un week-end mémorable ou d’une station balnéaire aux Maldives pour un voyage de noces, vous trouverez forcément votre bonheur parmi l’offre étoffée de cette agence de voyages.



Ritz-Carlton, Waldorf Astoria, Sofitel, Raffles, Small Luxury Hotels of the World, Park Hyatt, Mandarin Oriental, Aman, Four Seasons. Toutes ces enseignes, dont les noms évoquent prestige et splendeur à eux-seuls, se retrouvent dans le portfolio de suitespot Hôtels. Du Bristol Paris, l’un des palaces parisiens les plus réputés, au Grand Hotel du Cap Ferrat, en France, en passant par Mandarin Oriental Bangkok, Raffles Singapore, Aman Tokyo, The Plaza New York, Capella Bali, The Brando Bora-Bora et Burj al Arab Dubai.



Un modèle révolutionnaire Pour réserver un séjour en hôtel auprès de cette agence de voyages, rien n’est plus simple. On oublie le concept archaïque et démodé des agences de voyages traditionnelles. En effet, nul besoin de prendre votre téléphone pour parler à un conseiller. Grâce à un site web à la fine pointe de la technologie, toutes les demandes de devis se font en ligne. Après avoir envoyé votre devis, un conseiller vous fera parvenir, en moins de quelques heures, une offre personnalisée dans laquelle se trouveront le montant total de la réservation, les avantages accordés, ainsi que les conditions tarifaires.



Comme offrir un service client de premier ordre est au cœur de la vision de suitespot Hôtels, l’agence propose des conditions tarifaires flexibles. Vous n’êtes pas certain des dates de votre prochaine escapade ? Vous n’avez pas encore validé vos vacances ? Aucun problème. La jeune start-up permet à ses clients d’annuler sans frais presque toutes leurs réservations jusqu’à 24 ou 48 heures avant leur arrivée.



