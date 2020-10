10+ destinations pour un voyage en Amérique du Sud ou en Amérique Centrale

L’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale regorgent d’endroits somptueux et riches en découvertes… Vous pouvez découvrir plusieurs destinations en combiné, ou une à la fois, pour en saisir toute la richesse. N’oubliez pas de

pour préparer votre voyage dans le monde et hors de France. L’Amérique latine n’attends que vous !

Ceux qui veulent partir à la découverte des plus beaux monuments du continent et qui souhaitent découvrir la culture et l’histoire de l’Amérique du Sud ou de l’Amérique Centrale sont sans doute en reste. On termine donc avec cinq destinations qui plairont aux amoureux d’aventures culturelles et historiques.On part à Cuba pour découvrir la Havane et Santiago de Cuba. Un voyage à Cuba sera riche en trésors culturels : des, les villes anciennes du Nouveau Monde, mais aussi des châteaux et des cathédrales en nombre.Ceux qui veulent découvrir un voyage sur mesure à la recherche des Aztèques choisiront plutôt le Mexique, qui a accueilli Mayas, Aztèques entre autres civilisation et qui cache des temples majestueux. On visite aussi les villes coloniales du Mexique pour plonger dans l’histoire du pays.Un voyage au Pérou permet de voir l’incontournable Machu Picchu. On visite Cuzco pour rester dans le même esprit et arpenter ses ruelles historiques, ou Lima pour découvrir la capitale dynamique du Pérou qui était l’une des villes les plus importantes d’Amérique du Sud durant la période coloniale.Les amateurs de patrimoine urbain visiteront Brasilia au Brésil. Le Brésil est un pays immense et les cultures à découvrir sont nombreuses, de Sao Paulo au cœur de l’Amazonie jusqu’aux plages de Bahia.Le Guatemala,, est idéal pour suivre les traces de cette civilisation et visiter des sites mayas emblématiques. C’est aussi un merveilleux pays pour apprendre l’espagnol, faire le plein de nature, et un bon point de départ pour découvrir l’Amérique Centrale !