11 parcours de visite thématiques pour s’orienter sur le salon IFTM Top Resa

Voici la liste des parcours de visite thématiques et les premières conférences et prises de paroles associées :: assistez aux Journées du Tourisme Durable (en partenariat avec ATD). La RSE sera également une thématique centrale lors de la finale de la Travel Agents Cup : prenez part au cocktail organisé par la FNTV sur la Destination France et le Village des Autocaristes: découvrez le NEC, The New Explorer Challenge , dont la saison 2 sera lancée sur le salon !: participez aux Journées Internationales du Voyage d’Affaires et aux Ateliers de l’AFTM: ne manquez pas les JIVA (EPSA), les Ateliers de l’AFTM, les prises de parole de l’APECA, et le Grand Live du Voyage d’Affaires by CDS GroupeRetrouvez les exposants inscrits dans chaque parcours de visite directement sur le site internet iftm.fr et filtrez selon vos envies et vos critères ! Concernant les influenceurs, ils seront dévoilés en septembre.