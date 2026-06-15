20 ans après son départ, le Club Med revient aux... États-Unis !

En 2006, le Club Med fermait ses établissements de Copper Mountain et Crested Butte, aux États-Unis.
Vingt ans plus tard, la marque au Trident annonce son retour en grande pompe de l’autre côté de l’Atlantique, mais pas directement sur le continent américain.
C’est bien aux États-Unis, mais dans les îles Vierges américaines, que le Club Med a décidé d’ouvrir son nouveau resort. Cette fois-ci, ce ne sera pas un club dédié aux sports d’hiver.
"Située sur le site de l’ancien Carambola Beach Resort, cette future propriété de la Collection Exclusive honorera l’héritage de cette destination emblématique.
Elle soutiendra la création d’emplois et l’engagement communautaire, et combinera ce que les clients apprécient déjà dans les Caraïbes avec ce qui définit le Club Med : une expérience active, sociale et tout inclus sans interruption", a expliqué Carolyne Doyon, présidente Amérique du Nord et Caraïbes du Club Med.
Un projet qui confirme l’ambition du leader français de doubler de taille d’ici à 2035, en accueillant 2,6 millions de clients dans 100 resorts.
Vingt ans plus tard, la marque au Trident annonce son retour en grande pompe de l’autre côté de l’Atlantique, mais pas directement sur le continent américain.
C’est bien aux États-Unis, mais dans les îles Vierges américaines, que le Club Med a décidé d’ouvrir son nouveau resort. Cette fois-ci, ce ne sera pas un club dédié aux sports d’hiver.
"Située sur le site de l’ancien Carambola Beach Resort, cette future propriété de la Collection Exclusive honorera l’héritage de cette destination emblématique.
Elle soutiendra la création d’emplois et l’engagement communautaire, et combinera ce que les clients apprécient déjà dans les Caraïbes avec ce qui définit le Club Med : une expérience active, sociale et tout inclus sans interruption", a expliqué Carolyne Doyon, présidente Amérique du Nord et Caraïbes du Club Med.
Un projet qui confirme l’ambition du leader français de doubler de taille d’ici à 2035, en accueillant 2,6 millions de clients dans 100 resorts.
Club Med Sainte-Croix : une ouverture prévue à la fin de l’année 2027
Autres articles
-
Anthropic sous embargo : les États-Unis politisent l'usage de l’IA
-
Cediv : 200 professionnels attendus à bord du Club Med 2 pour le Convenc'Tour 2026
-
Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney
-
États-Unis, Canada, Mexique : la Coupe du Monde 2026 peine à séduire les voyageurs français
-
Nick Adams, le Monsieur Tourisme de Trump, répond aux critiques sur les États-Unis [ABO]
Construit en 1986 par Laurance Rockefeller, le Carambola Beach Resort a été acquis par VICI, une société de placement immobilier spécialisée dans les expériences de loisirs, notamment les casinos.
Propriétaire des célèbres Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand et Venetian Resort Las Vegas, l’entreprise cotée va financer la rénovation du village de vacances afin de le faire monter en gamme et d’atteindre les standards de la Collection Exclusive du Club Med.
Le Club Med Sainte-Croix devrait ouvrir à la fin de l’année 2027, après plus d’un an de travaux.
Les deux entreprises ont conclu un bail triple net à long terme.
La marque au Trident s’occupera donc de la gestion de l’établissement.
"L’arrivée de la marque Club Med dans les îles Vierges américaines marque une nouvelle étape importante dans la croissance économique et la revitalisation continues de nos îles, en particulier de Sainte-Croix, où le tourisme demeure un moteur essentiel d’opportunités et d’investissements.
Nous sommes fiers d’accueillir l’équipe du Club Med sur le territoire et nous nous réjouissons de développer ce partenariat, tout en continuant à promouvoir les îles Vierges américaines, à célébrer notre population et notre culture, et à accueillir de nouveaux visiteurs ainsi que ceux qui reviennent sur nos magnifiques rivages", a déclaré le gouverneur Albert Bryan Jr.
Propriétaire des célèbres Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand et Venetian Resort Las Vegas, l’entreprise cotée va financer la rénovation du village de vacances afin de le faire monter en gamme et d’atteindre les standards de la Collection Exclusive du Club Med.
Le Club Med Sainte-Croix devrait ouvrir à la fin de l’année 2027, après plus d’un an de travaux.
Les deux entreprises ont conclu un bail triple net à long terme.
La marque au Trident s’occupera donc de la gestion de l’établissement.
"L’arrivée de la marque Club Med dans les îles Vierges américaines marque une nouvelle étape importante dans la croissance économique et la revitalisation continues de nos îles, en particulier de Sainte-Croix, où le tourisme demeure un moteur essentiel d’opportunités et d’investissements.
Nous sommes fiers d’accueillir l’équipe du Club Med sur le territoire et nous nous réjouissons de développer ce partenariat, tout en continuant à promouvoir les îles Vierges américaines, à célébrer notre population et notre culture, et à accueillir de nouveaux visiteurs ainsi que ceux qui reviennent sur nos magnifiques rivages", a déclaré le gouverneur Albert Bryan Jr.
Îles Vierges américaines : tout savoir sur Sainte-Croix
Le village de vacances proposera 150 chambres.
Il est situé entre une plage en forme de croissant et une forêt tropicale humide. Le projet comportera également une dimension durable.
Le Club Med Sainte-Croix est avant tout destiné aux voyageurs des États-Unis et du Canada, mais aussi du monde entier, même si sa proximité géographique fait que les principaux marchés seront nord-américains.
Pour ceux qui ne connaissent pas la destination, Sainte-Croix est une île de 215 km², soit l’équivalent de la superficie de la ville de Lacanau, en France, pour un peu plus de 50 000 habitants.
Ce n’est pas la première fois que la bannière tricolore flottera sur ce bout de terre, puisque l’île a appartenu à la couronne de France entre 1651 et 1733, avant d’être revendue à la Compagnie danoise des Indes occidentales et de Guinée.
Elle a ensuite été rachetée par les États-Unis en 1917.
À la suite de la fermeture de la raffinerie de Hovensa en 2015, qui figurait parmi les dix plus grandes au monde, l’île de Sainte-Croix a diversifié son économie en se tournant vers le tourisme.
Le territoire propose une architecture coloniale préservée, avec ses maisons en planches de bois, mais aussi des montagnes couvertes de forêts, des fonds marins animés, ainsi que le Salt River Bay National Historic Park & Ecological Preserve.
Cette ouverture devrait permettre de créer environ 200 emplois directs, ainsi qu’au moins autant d’emplois indirects.
Il est situé entre une plage en forme de croissant et une forêt tropicale humide. Le projet comportera également une dimension durable.
Le Club Med Sainte-Croix est avant tout destiné aux voyageurs des États-Unis et du Canada, mais aussi du monde entier, même si sa proximité géographique fait que les principaux marchés seront nord-américains.
Pour ceux qui ne connaissent pas la destination, Sainte-Croix est une île de 215 km², soit l’équivalent de la superficie de la ville de Lacanau, en France, pour un peu plus de 50 000 habitants.
Ce n’est pas la première fois que la bannière tricolore flottera sur ce bout de terre, puisque l’île a appartenu à la couronne de France entre 1651 et 1733, avant d’être revendue à la Compagnie danoise des Indes occidentales et de Guinée.
Elle a ensuite été rachetée par les États-Unis en 1917.
À la suite de la fermeture de la raffinerie de Hovensa en 2015, qui figurait parmi les dix plus grandes au monde, l’île de Sainte-Croix a diversifié son économie en se tournant vers le tourisme.
Le territoire propose une architecture coloniale préservée, avec ses maisons en planches de bois, mais aussi des montagnes couvertes de forêts, des fonds marins animés, ainsi que le Salt River Bay National Historic Park & Ecological Preserve.
Cette ouverture devrait permettre de créer environ 200 emplois directs, ainsi qu’au moins autant d’emplois indirects.