Alexiane Eymard nommée directrice générale adjointe de Hello Travel

Hello Travel renforce son équipe dirigeante avec la nomination d’Alexiane Eymard au poste de directrice générale adjointe.
Cette nomination intervient dans un contexte marqué par l’intégration récente du groupe au sein d’Intrepid Travel, acteur mondial du voyage d’aventure et du tourisme responsable.
Alexiane Eymard a débuté sa carrière dans la finance avant de rejoindre Genairgy, la holding d’investissement de la famille Leclercq, fondatrice de Decathlon.
Elle a ensuite poursuivi son parcours chez Ponant, où elle a évolué pendant sept ans dans les domaines du revenue management et du développement de produits. Elle a notamment participé au lancement du Commandant Charcot.
A lire aussi : Quelles ambitions pour Altaï avec le rachat de Copines de Voyages ?
Cette nomination intervient dans un contexte marqué par l’intégration récente du groupe au sein d’Intrepid Travel, acteur mondial du voyage d’aventure et du tourisme responsable.
Alexiane Eymard a débuté sa carrière dans la finance avant de rejoindre Genairgy, la holding d’investissement de la famille Leclercq, fondatrice de Decathlon.
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Hello Travel : Copines de Voyage poursuit l’évolution de son offre
En 2022, elle a cofondé avec Flora Duyck l’agence de voyages sur mesure Collection Pointue.
Présente au sein de Hello Travel depuis un an, Alexiane Eymard a participé à la refonte de l’offre de Copines de Voyage.
La marque a notamment abandonné une organisation de son catalogue par destinations au profit de six collections : Les Harmonieuses, Les Éclaireuses, Les Côtières, Les Solaires, Les Urbaines et Les Polaires.
Selon Hello Travel, l’âge moyen des voyageuses de Copines de Voyage est passé de 27 ans en 2015 à près de 40 ans aujourd’hui.
Fondé en 2016, Hello Travel développe plusieurs marques spécialisées dans le voyage, dont Les Aventureurs et Copines de Voyage. Cette dernière revendique plus de 40 000 voyageuses depuis sa création et plus de 70 000 voyages vendus dans une quarantaine de destinations.
Présente au sein de Hello Travel depuis un an, Alexiane Eymard a participé à la refonte de l’offre de Copines de Voyage.
La marque a notamment abandonné une organisation de son catalogue par destinations au profit de six collections : Les Harmonieuses, Les Éclaireuses, Les Côtières, Les Solaires, Les Urbaines et Les Polaires.
Selon Hello Travel, l’âge moyen des voyageuses de Copines de Voyage est passé de 27 ans en 2015 à près de 40 ans aujourd’hui.
Fondé en 2016, Hello Travel développe plusieurs marques spécialisées dans le voyage, dont Les Aventureurs et Copines de Voyage. Cette dernière revendique plus de 40 000 voyageuses depuis sa création et plus de 70 000 voyages vendus dans une quarantaine de destinations.