Alexiane Eymard nommée directrice générale adjointe de Hello Travel

Présente au sein de Hello Travel depuis un an, Alexiane Eymard a participé à la refonte de l’offre de Copines de Voyage.La marque a notamment abandonné une organisation de son catalogue par destinations au profit de six collections : Les Harmonieuses, Les Éclaireuses, Les Côtières, Les Solaires, Les Urbaines et Les Polaires.Selon Hello Travel, l’âge moyen des voyageuses de Copines de Voyage est passé de 27 ans en 2015 à près de 40 ans aujourd’hui.Fondé en 2016, Hello Travel développe plusieurs marques spécialisées dans le voyage, dont Les Aventureurs et Copines de Voyage. Cette dernière revendique plus de 40 000 voyageuses depuis sa création et plus de 70 000 voyages vendus dans une quarantaine de destinations.